Шамиль Нурмагомедов отверг обвинения в финансировании терроризма

22 января 2018, 22:39

Суд в Москве сегодня приступил к основному слушанию дела в отношении уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, который обвиняется в финансировании терроризма. Шамиль Нурмагомедов отказался признать финансированием терроризма свою помощь брату, который пытался выбраться с контролируемой ИГ* территории.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Махачкалы и коммерческий директор подмосковной фирмы Шамиль Нурмагомедов был арестован в Москве по обвинению в финансировании запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". О завершении следствия по его делу стало известно 18 декабря 2017 года. 15 января суд продлил срок ареста Шамиля Нурмагомедова на три месяца.

Отец Шамиля Нурмагомедова Казим Нурмагомедов обратился на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла", сообщив о необоснованном уголовном преследовании сына. "В окончательной редакции предъявленного обвинения Нурмагомедову вменяется финансирование террористической деятельности, за это ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Первоначально Нурмагомедову инкриминировалось три отдельных преступления по данной статье, за каждое из которых могло быть назначено отдельное наказание. По совокупности нескольких преступлений закон позволяет назначить наказание до двадцати двух лет лишения свободы", - рассказал юрист "Кавказского узла" Петр Хромов.

Суд разрешил участвовать в процессе Арсену Хайбуллаеву

В Московском окружном военном суде сегодня начались слушания по существу по делу Шамиля Нурмагомедова. Судебное заседание началось на час позже, чем было запланировано, из-за опоздания гособвинителя, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Подсудимый Шамиль Нурмагомедов был доставлен на заседание. На судебное заседание пришли около десяти родственников и друзей подсудимого. Отец Казим Нурмагомедов до начала заседания находился в зале, затем вышел в коридор, потому что был заявлен как свидетель. Несколько репортеров находились в зале суда. Представители ряда российских телеканалов и информагентств производили видео- и фотосъемку.

Дело рассматривает судебная коллегия в составе трех судей, под председательством судьи Бельзенко. Защиту Нурмагомедова, помимо адвоката Умалата Сайгитова, осуществляет также адвокат Абдурашид Шейхов. У судьи возникли вопросы к нему, в связи с состоянием его здоровья – адвокат Шейхов незрячий.

"Мой стаж адвоката исчисляется с 1983 года. Сейчас вообще не вижу. Но у меня есть помощники, которые зачитывают мне материалы дела и записывают мои доводы", – сказал Шейхов судье.

Шамиль Нурмагомедов подтвердил судье, что он "знает о состоянии здоровья Шейхова, но доверяет ему защиту". "Мы с ним давно знакомы", – отметил Нурмагомедов.

Затем судья спросил, есть ли ходатайства у сторон. У защитников и обвинителя их не было. Подсудимый в свою очередь попросил суд ввести в процесс в качестве общественного защитника Арсена Хайбуллаева. Прокурор возразил против включения общественного защитника, обосновывая это тем, что у Шамиля Нурмагомедова "уже есть два адвоката по соглашению".

Судьи некоторое время выясняли необходимость предоставления подсудимого третьего защитника. Так, они спросили о том, имеется ли юридическое образование у Хайбуллаева, как давно они знакомы с подсудимым.

По словам Хайбуллаева, он имеет юридическое образование по специализации "уголовное право". Хайбуллаев рассказал, что Нурмагомедов является его дальним родственником, а также что у него есть время на то, чтобы посещать заседания. После этого судьи разрешили Хайбуллаеву стать третьим защитником подсудимого.

При этом судья Бельзенко уточнил, что общественный защитник "может участвовать в процессе только наряду с основными адвокатами, а не вместо них". Судья заявил, что исходя из объема дела планирует его рассматривать "непродолжительное время".

Гособвинение утверждает, что Нурмагомедов приобрел два билета до Стамбула

После решения процедурных вопросов прокурор с разрешения судьи зачитал обвинительное заключение. Вначале обвинитель рассказал об "Исламском государстве"*. По его словам, деятельность ИГ* "несет угрозу и для России". В частности, он упомянул о видеообращении людей, представившихся членами ИГ*.

Однако суть обвинений к Нурмагомедову сводилась к трем зафиксированным фактам денежных переводов и оплат, произведенных с банковских карт обвиняемого. В частности, по словам прокурора, 5 декабря 2013 года Нурмагомедов в Москве зачислил на банковскую карту денежные средства в размере 200000 рублей.

Затем, по версии следствия, "карту передали неустановленному лицу, которое обналичило денежные средства в Стамбуле". А позже сумма в размере 5000 долларов США была передана Марату Нурмагомедову на территории Сирии. По мнению прокурора, эти средства были им израсходованы на нужды ИГ*.

Также, как утверждает сторона обвинения, Нурмагомедов в марте 2014 года приобрел гражданину Таджикистана Исматову билет от Москвы до Стамбула. По версии следствия, билет был приобретен по просьбе Марата Нурмагомедова. Шамиль Нурмагомедов "заведомо знал, куда и зачем едет Исматов", заявил гособвинитель.

По его словам, Шамиль Нурмагомедов также приобрел билет гражданке России 1960 года рождения Фаталиевой. Она улетела в Стамбул через Баку. Ей билет был приобретен 18 ноября 2014 года. При этом жительница дагестанского села, согласно обвинительному заключению, является "членом незаконных вооруженных формирований".

По данным стороны обвинения, основными доказательствами по вышеперечисленным пунктам обвинения являются расшифровки записей переговоров и переписки между братьями Нурмагомедовыми, преимущественно через Skype, и лингво-психологическая экспертиза данных переговоров.

Сегодня представитель прокуратуры начал зачитывать материалы дела, но до фрагментов расшифровки переговоров между Шамилем и Маратом Нурмагомедовыми ещё не дошло. Оглашен был только один из 14 томов обвинения, содержащий процедурные документы следствия. Копия обвинительного заключения имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Адвокат Шейхов счел обвинения необоснованными

По окончании оглашения обвинительного заключения председательствующий судья спросил Шамиля Нурмагомедова о том, что он может сказать по сути обвинения. Подсудимый заявил, что не признает обвинения в финансировании террористической организации.

В свою очередь адвокат Абдурашид Шейхов заявил, что считает обвинительное заключение неприемлемым, так как оно строится на предположениях. "Например, на предположениях о том, что он обязан был знать, куда и с какой целью выезжают люди, которым он помог приобрести авиабилеты", – указал Шейхов.

Кроме того, по мнению Шейхова, существенное значение "имеет то, что Шамиль Нурмагомедов помогал своему родному брату". "И деньги он перечислял брату именно для того, чтобы дать возможность выехать из Сирии", – отметил Шейхов. Адвокат Сайгитов сообщил суду, что свои возражения он изложит позднее.

На сегодняшнем заседании был допрошен в качестве свидетеля обвинения Казим Нурмагомедов. В то же время, по заявлению адвокатов Шамиля Нурмагомедова, он является и свидетелем защиты.

Первым вопросы задавал прокурор. Он интересовался, в каком родстве свидетель состоит с Шамилем и Маратом Нурмагомедовыми. "Они мои сыновья", – сказал Нурмагомедов.

Затем прокурор спросил у Казима Нурмагомедова о том, когда и зачем уехал в Сирию его сын Марат и был ли сам свидетель в этой стране. "Я был в Сирии спустя полтора месяца после отъезда, в сентябре 2013. Только с одной целью – вытащить его оттуда", – сообщил Казим Нурмагомедов.

Шамиль Нурмагомедов был обвинен в содействии терроризму после того, как его брат Марат оказался в ИГ*. "Кавказский узел" опубликовал интервью с их отцом Казимом Нурмагомедовым - "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*. "Однозначно, все наши действия были направлены на то, чтобы помочь Марату оттуда выйти. Я следствию объяснял, что туда [в Сирию] не ходит трамвай: заплатил и вышел оттуда. Там нужно платить. Это бизнес. Подвернется канал выйти оттуда, а ты скажешь – извините, у меня денег нет. Деньги нужно иметь все время под рукой, чтобы, как только появится шанс, выскочить оттуда", – рассказал Казим Нурмагомедов.

Казим Нурмагомедов рассказал о "радиоигре" с младшим сыном

Он также указал, что "связь с Маратом поддерживалась регулярная". "Мы делали всё, вели своеобразную радиоигру, чтобы Марат не прервал окончательно связь с нами. То есть иногда мы вынуждены были поддакивать ему, не вступали лишний раз в дискуссию и с критикой его позиции", – отметил свидетель.

Прокурор спросил, видел ли Казим Нурмагомедов своего сына с оружием в руках. "Не помню, было ли оружие у него в руках. Но из Ракки он прислал фото на танке", – рассказал Казим Нурмагомедов.



Председательствующего судью тоже заинтересовало сообщение свидетеля о "радиоигре с Маратом Нурмагомедовым". Казим Нурмагомедов пояснил, что "игра понадобилась, чтобы произошла самостоятельная трансформация взглядов его младшего сына". "Как долго длилась, как вы говорите, эта игра?", – задал вопрос свидетелю судья. "С сентября 2013 года до апреля 2015 года", – ответил Казим Нурмагомедов.

По его словам, именно тогда Марат "предпринял попытку бегства из ИГ*, которая едва не закончилась его казнью, но шариатский суд оправдал его". Покинуть территорию ИГ* ему удалось 15 сентября 2015 года, а 29 сентября 2015 года он был уже в Турции.



С февраля 2016 года Марат Нурмагомедов "находится в Украине под чужим именем", сообщил свидетель. "Почему он не вернётся в Россию?", – спросил судья.

"Следственные органы не готовы рассматривать его выход из ИГ* как добровольный и отменить его заочный арест", – ответил Казим Нурмагомедов.

Отец Нурмагомедова прояснил ситуацию с покупкой билета в Стамбул

В свою очередь адвокат Сайгитов спросил у свидетеля, что он думает "о политических интересах Шамиля". "Шамиль имел только одно увлечение – бизнес", – сказал Казим Нурмагомедов.

Он также пояснил, что 200 тысяч рублей были переданы Марату Нурмагомедову "только для жизненных расходов, а отнюдь не для приобретения оружия и обмундирования".

Казим Нурмагомедов подчеркнул, что все многочисленные поездки родителей в Турцию, Египет и Сирию "производились за счёт Шамиля Нурмагомедова". "И только с одной целью – вызволить брата из Сирии", – отметил свидетель.

По поводу приобретения билетов в Турцию для гражданина Таджикистана и уроженки Дагестана, Казим Нурмагомедов прояснил ситуацию с покупкой билета Таталиевой.

"Этой 55-летней женщине он купил билет, потому что она тоже, подобно нам, хотела поехать в Сирию к своим детям. Цель у неё была такая же как у нас – вызволить их оттуда", – сказал Казим Нурмагомедов.

Защита заявила о "порочной антиконституционной практике"

Позиция стороны защиты "является согласованной", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сайгитов.

"Мы не упираемся в отрицание объективной стороны обвинения. Мы не отвергаем описанные в обвинительном заключении обстоятельства, но расходимся в их квалификации. В первую очередь, исходя из примечания к ст. 205.1, лицу, которое содействовало отказу от преступления, полагается освобождение от ответственности. Шамиль Нурмагомедов фактически содействовал тому, чтобы Марат отказался от преступной деятельности. Финансировал он именно вызволение младшего брата из ИГИЛ*", – пояснил адвокат.

По словам защитника, оценка самих действий Шамиля Нурмагомедова произведена обвинением в соответствие с изменениями в Уголовном кодексе России от 06.07.2016.

"Изменено примечание – до этого возбранялось лишь финансирование организации. А после внесения изменений и финансирование отдельного лица, участвующего в запрещенной организации, также считается финансированием самой организации. Однако события, вменяемые в вину Шамилю, происходили в 2013-14 годах. Более того, даже ИГ* было запрещено в России как террористическая организация в начале 2015 года. То есть позже событий, вменяемых в вину Шамилю Нурмагомедову. Закон обратной силы не имеет", – подчеркнул адвокат Сайгитов.

В интервью "Кавказскому узлу" Казим Нурмагомедов также рассказал, что его младший сын уехал в Сирию 1 августа 2013 года. "В момент выезда, чтобы Вы имели правильное представление об этих событиях, никакой запрещенной организации, никакого криминального момента в его действиях не было. Потому что даже участие в вооруженных формированиях за рубежом российское законодательство не пресекало и не привлекало за это к ответственности тогда. Это стало преступлением с 3 ноября 2013 года. Были внесены поправки в статью 208, часть 2 ("Участие в незаконных вооруженных формированиях") Уголовного кодекса. Причем это статья с не очень, с точки зрения юридической, понятной формулировкой — "если это противоречит интересам Российской Федерации". Но непосредственно в самой диспозиции статьи не сказано, в чем это состоит. Кто определяет, противоречит ли это интересам Российской Федерации? Такое ощущение, что эта фраза дает большую возможность правоохранительным органам трактовать и принимать решения в соответствии с собственным умозаключением по данной статье", – отмечал Нурмагомедов.

Помимо этого, по мнению защиты, в настоящее время по обвинениям по статьям 205 и 208 (незаконные вооруженные формирования) "существует порочная антиконституционная практика".

"В материалах уголовного дела в качестве доказательства вины Нурмагомедова приводится копия письма МИД России, согласно которому НВФ, созданные и действующие на территории Сирии, противоречат интересам РФ. Данным документом подчеркивается объективная реальность – деятельность ИГИЛ* противоречит интересам РФ. Однако откуда это было известно Нурмагомедову, на момент инкриминируемых ему событий? Ведь тогда информация о событиях в Сирии была сильно ограничена, в СМИ ситуация в Сирии замалчивалась, либо преподносилась в дозированном виде", – заявил адвокат.

"Исходя из своего конституционного права, Шамиль не обязан и не мог знать о том, вопреки каким государственным интересам действует то формирование, в котором оказался его брат Марат", – резюмировал Сайгитов.



Следующее заседание суда по делу Нурмагомедова планируется провести 23 января. Ожидается, что прокурор продолжит оглашение материалов дела.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.