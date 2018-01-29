Два сторонника Навального оштрафованы в Ростове-на-Дону

29 января 2018, 21:16

Суд в Ростове-на-Дону назначил активистам Сергею Гривко и Ольге Зениной штрафы за участие в собрании в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты России.

Как сообщал "Кавказский узел", собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло 24 декабря 2017 года на Театральной площади Ростова-на-Дону. 18 января полицейские составили административный протокол на активистку Ирину Зенину, а 22 января - на волонтера Сергея Гривко.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону сегодня принял решение оштрафовать двух сторонников Навального за участие в собрании 24 декабря 2017 года. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал представитель местного штаба оппозиционного политика.

"Суд назначил Сергею Гривко и Ольге Зениной штраф в 10 тысяч рублей каждому за участие в собрании граждан в поддержку выдвижения Навального 24 декабря 2017 года. Данное мероприятие не требует согласования с органами местной власти, однако суд счел иначе" - сообщил представитель штаба Навального.



Напомним, что 22 января суд в Ростове-на-Дону назначил координатору местного штаба Навального Анастасии Дейнеке 8 суток ареста, а активисту Вадиму Кобзеву - 10 суток, признав их виновными в нарушении правил проведения митинга 24 декабря. Кроме того, суд оштрафовал сотрудника ростовского штаба Навального Леонида Санкина на 75 тысяч рублей, а журналиста Тимофея Мартыненко - на 250 тысяч рублей. 23 января была оштрафована волонтёр штаба Татьяна Спорышева.

Открытие штаба Навального в Ростове-на-Дону в апреле 2017 года проходило под давлением ФСБ и местного казачества, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной на "Кавказском узле", собраны 10 пунктов "кавказской программы" Алексея Навального - среди них отмена системы "Платон" и введение в Уголовном кодексе России понятия "незаконное обогащение".

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".