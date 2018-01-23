23 января 2018, 20:40

Оштрафована ростовская сторонница Навального

Суд назначил волонтеру штаба Навального в Ростове-на-Дону Татьяне Спорышевой 15 тысяч рублей штрафа за участие в собрании избирателей, поддержавших выдвижение оппозиционного политика в президенты.

Как писал "Кавказский узел", 23 января суд в Ростове-на-Дону назначил координатору местного штаба Навального Анастасии Дейнеке 8 суток ареста, а активисту Вадиму Кобзеву - 10 суток, признав их виновными в нарушении правил проведения митинга 24 декабря. Кроме того, суд оштрафовал сотрудника ростовского штаба Навального Леонида Санкина на 75 тысяч рублей, а журналиста Тимофея Мартыненко - на 250 тысяч рублей. Татьяне Спорышевой вручили повестку прямо в здании суда, 22 января.

Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло 24 декабря на Театральной площади Ростова-на-Дону. Активисты собрали 800 подписей, мероприятие завершилось без задержаний. Сторонники Навального назвали штрафы и аресты местью властей.
Татьяна Спорышева оштрафована на 15 тысяч рублей, - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ростовского штаба Навального.

Комментариями из суда и самой Татьяны Спорышевой относительно решения о штрафе "Кавказский узел" пока не располагает.

Волонтеры штабов Навального, открывшихся, помимо Ростова-на-Дону, в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и других российских городах, основной причиной поддержки оппозиционера называют его борьбу с коррупцией, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" рассказывается об инициативах оппозиционера, связанных с социальными и политическими проблемами Кавказа.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Политологи назвали адресатов высказываний Собчак о Кадырове и Титиеве", "Собчак потребовала освободить Оюба Титиева", "Штаб Собчак открылся в Волгограде".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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