Два сторонника Навального оштрафованы в Ростове-на-Дону

17 января 2018, 20:56

Суд назначил двум ростовчанам штрафы за участие в собрании в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты России.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года полицейские и сотрудники центра "Э" пришли в ростовский штаб Навального и составили административные протоколы на всех пятерых сторонников Навального, которых застали в помещении. Им было вменено проведение несогласованного собрания в поддержку выдвижения Навального.

Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло 24 декабря на Театральной площади Ростова-на-Дону. Активисты собрали 800 подписей, мероприятие завершилось без задержаний.

Суд в Ростове-на-Дону принял решение оштрафовать за участие в собрании сотрудника местного штаба Навального Владислава Кульчицкого на 30 тысяч рублей, а волонтера Бориса Папаяна - на 75 тысяч рублей, сообщил сегодня представитель ростовского штаба Навального. По его словам, Кульчицкий признан виновным в нарушении ч. 3 20.2 КоАП России (нарушение порядка проведения собрания), а Папаян - восьмой части той же статьи, то есть за повторное нарушение.

"По мнению суда, собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального, которое прошло 24 декабря в полном соответствии с федеральным законом — "несанкционированный митинг", и все его участники по определению виновны", - отметил сотрудник штаба корреспонденту "Кавказского узла".

В Пролетарском районном суде города, который вынес решения о штрафах, комментарий получить не удалось.

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 18 марта 2018 года. Штабы Навального выполняют три функции: агитация, обучение наблюдателей и сбор подписей в поддержку кандидата. Сбор подписей и их проверка продлятся до 15 января 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" "Кавказский узел" проанализировал, какие инициативы оппозиционера Алексея Навального, заявившего о желании баллотироваться в президенты России, касаются юга России.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального".