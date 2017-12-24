24 декабря 2017, 17:27

Активисты в Ростове-на-Дону собрали 800 подписей в поддержку Навального

Собрание инициативной группы для выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты прошло сегодня на Театральной площади параллельно с акцией в поддержку Путина.

Участники группы избирателей начали собираться в 11.30 мск, за 30 минут до назначенного организаторами времени. Желающие зарегистрироваться в поддержку политика выстраивались в очередь, которая заняла часть площади, передает корреспондент "Кавказского узла".

Через несколько минут после начала собрания сторонников Навального на площади появились несколько мужчин, которые представились активистами "Национально-освободительного движения" (НОД). Они стали собирать металлическую конструкцию и вывешивать на ней плакаты в поддержку президента Владимира Путина. Сторонникам Навального активисты заявили, что их мероприятие согласовано с администрацией города. Полицейские в происходящее не вмешивались.

Двое мужчин из числа активистов НОД развернули на древках растяжку "Путин — наш президент" с изображением Путина и медленно подходили к собравшимся в поддержку Навального. Один из сторонников Навального оттолкнул активистов НОД, в результате чего одно из древко сломалось. К месту конфликта поспешили полицейские, однако задерживать никого не стали и ограничились предупреждениями.

"Я пришел, чтобы поставить свою подпись для выдвижения Алексея Навального. Буду надеяться, что его допустят до выборов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции в поддержку Навального, ростовчанин Валерий.

"Пришла поддержать Навального. 17 лет один и тот же президент, а ничего не меняется, мне это надоело", - заявила студентка Елена.

Активисты собрали 800 подписей за выдвижение Навального кандидатом в президенты, а всего на собрании присутствовали около 1200 человек, включая представителей избирательной комиссии Ростовской области, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в региональном штабе Навального.

Протоколы собрания группы избирателей и результаты голосования будут переданы в ЦИК, отметили в штабе.

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 18 марта 2018 года. Штабы Навального выполняют три функции: агитация, обучение наблюдателей и сбор подписей в поддержку кандидата. Сбор подписей и их проверка продлятся до 15 января 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" рассказывается о позиции оппозиционера в связи с социальными и политическими проблемами Кавказа.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"