Ростовские сторонники Навального обвинены в нарушениях при проведении акции

18 января 2018, 20:10

Административные протоколы на двух сторонников Алексея Навального составлены сегодня правоохранителями за участие в декабрьской акции, заявил представитель ростовского штаба оппозиционера Леонид Санкин.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 декабря 2017 года на Театральной площади Ростова-на-Дону прошло собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. 17 января двое сторонников Навального были обвинены в участии в несанкционированной акции 24 декабря и оштрафованы.

"В администрации города при получении ответа на уведомление о проведении митинга 28 января правоохранители составили протоколы на Владимира Ивахненко и Ирину Зенину за мероприятие 24 декабря 2017 года", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ростовского штаба Навального Леонид Санкин.

Он отметил, что, по словам Ивахненко и Зениной, протоколы составлены по части 6 статьи 20.2 КоАП России (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния).

Данная статья предусматривает штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Волонтеры штабов Навального регулярно заявляют о провокациях, как со стороны различных групп граждан, так и сотрудников полиции. При этом работу прекращать они не намерены, отмечается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" приводятся высказывания политика по различным вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

