19 января 2018, 23:55

Ростовские сторонники Навального обвинены в нарушениях на акции

Административные протоколы на двух сторонников Алексея Навального составлены сегодня в Ростове-на-Дону за участие в декабрьской акции в поддержку выдвижения оппозиционера в президенты.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 декабря 2017 года на Театральной площади Ростова-на-Дону прошло собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. 17 января двое сторонников Навального были обвинены в участии в несанкционированной акции 24 декабря и оштрафованы. 18 января административные протоколы были составлены в отношении еще двух сторонников Навального.

Вечером 19 января полицейские составили административные протоколы в отношении еще двух сторонников Навального. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал представитель пресс-службы ростовского штаба Навального.

"Сегодня протокол об административном правонарушении был составлен в отношении нашего волонтёра Татьяны Спорышевой. К волонтеру Анне Еремеевой правоохранители пришли прямо на работу — тоже с протоколом", - рассказал представитель штаба Навального.

По его словам, протоколы "оформлены по разным частям статьи 20.2 и связаны с проведением в Ростове-на-Дону собрания инициативной группы сторонников оппозиционера 24 декабря". Полиция "сочла это мероприятие несанкционированным митингом", - заметил представитель штаба.

Волонтеры штабов Навального регулярно заявляют о провокациях, как со стороны различных групп граждан, так и сотрудников полиции. При этом работу прекращать они не намерены, отмечается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" приводятся высказывания политика по различным вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Активисты Галенко и Кривоносенков освобождены из-под ареста в Сочи", "Сторонники Навального пожаловались на давление ростовских педагогов", "Защита поставила под сомнение беспристрастность суда по делу фото "Родины-матери".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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