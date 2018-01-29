29 января 2018, 15:56
Задержан сослуживец убитого в Нагорном Карабахе солдата
Военнослужащего Армии обороны Овсепа Григоряна по неосторожности застрелил его сослуживец, предположили следователи.
Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о том, что военнослужащий Овсеп Григорян получил смертельное ранение, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с оружием в одной из воинских частей.
Военнослужащий срочной службы, рядовой Овсеп Григорян погиб 27 января, когда находился на боевом посту, уточнила сегодня пресс-служба Следственного комитета Армении.
По предварительным данным ведомства, молодой человек умер от ранения в голову. По подозрению в его гибели задержан сослуживец погибшего, также солдат срочной службы, пишет "Sputnik Армения".
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 373 УК Армении, сообщает News.am.
Часть 3 ст. 373 УК Армении (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
"Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта", "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году".
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