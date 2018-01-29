29 января 2018, 08:02

Васильев анонсировал массовые проверки электросетей в Дагестане

К поиску нелегальных подключений к электросетям в республике решено привлечь 2000 специалистов, сообщил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Проверку электросетей решено провести "в рамках борьбы с незаконным потреблением электроэнергии", сообщил 28 января Владимир Васильев.

"В мае месяце мы будем проводить почти войсковую операцию. Сюда приедут 2000 электриков со всей страны со своими техническими машинами, проводами и другими элементами. И мы будем бороться с нелегальными сетями, где напряжение не 220 [вольт], а значительно больше. Это те сети, которые дают обрывы проводов, короткие замыкания, в результате сгорают села, а мы потом собираем по всей стране деньги", - привело слова врио главы республики ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что 21 августа 2016 года в результате пожара в селе Мокок остались без жилья сотни человек. В утвержденном МВД списке значатся фамилии 251 погорельца, тогда как жители села заявляют о 640 пострадавших.

Примечание:

"Дагестанские энергетики оштрафованы за низкое напряжение", "Коммунальная компания оштрафована в Махачкале на 7,6 миллиона рублей", "Экс-руководство "Дагестанэнерго" подозревается в злоупотреблении полномочиями".

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