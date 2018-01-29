29 января 2018, 00:58

Сторонник Навального задержан в Астрахани

Сотрудники полиции задержали участника акции в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей" Виктора Коновалова.

"Кавказский узел" писал, что 28 января в Астрахани прошли обыски штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Полицейские обвинили активистов Александра Когута и Кирилла Андрианова в административном правонарушении, они были доставлены в отдел полиции. Позднее сторонники Навального были отпущены из полиции.

Вечером 28 января в полицию из дома в Астрахани забрали одного из участников акции в поддержку "Забастовки избирателей" Виктора Коновалова, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Коновалова, ему вменяется статья 20.2 КоАП РФ.

Напомним, что наказание по различным пунктам статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) - административный арест на срок до пятнадцати суток или, в случае повторного совершения правонарушения, административный арест на срок до тридцати суток, а также штрафы.

28 января в ряде городов России, в том числе и в Астрахани, состоялись акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которых призвали бойкотировать предстоящие президентские выборы. С новостями об акциях протеста сторонников Алексея Навального в регионах юга России можно ознакомиться на странице "Акции Навального".

"Кавказский узел" проанализировал, чем привлекает активистов работа в штабах Алексея Навального на юге России, в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды Навального на решение проблем, которые имеют отношение к Кавказу.

Примечание:

"Ставропольские активисты заявили об опасениях участвовать в "Забастовке избирателей", "Член ОНК не допущен к задержанным сторонникам Навального в Волгограде", "Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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