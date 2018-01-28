Сторонники Навального отпущены из отдела полиции в Астрахани

28 января 2018, 14:42

Полицейские отпустили координатора астраханского штаба Навального Александра Когута и активиста штаба Кирилла Андрианова, задержанных после обыска. Активисты пришли на акцию в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей".

"Кавказский узел" писал, что сегодня полиция обыскивала штаб оппозиционера Навального в Астрахани. Активистов Александра Когута и Кирилла Андрианова полицейские обвинили в административном правонарушении, они были доставлены в отдел полиции.

К отделу полиции, в который были доставлены Александр Когут и Кирилл Андрианов, пришли сторонники Навального, потребовав освобождения задержанных. По визуальной оценке корреспондента "Кавказского узла", к отделу полиции пришли около 40 активистов.

По состоянию на 14:20 мск Александр Когут и Кирилл Андрианов были отпущены из отдела полиции. Полицейские предупредили Александра Когута о недопустимости нарушения ст.19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Из отдела полиции активисты пришли в Братский сквер, где, по состоянию на 14:30 мск, проходила акцию в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей".

Сегодня в ряде городов России, в том числе и в Астрахани, запланированы акции в поддержку общероссийской "Забастовки избирателей”. Участники этих акций призывают к бойкоту предстоящих президентских выборов. Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального"".

"Кавказский узел" проанализировал, чем привлекает активистов работа в штабах Алексея Навального на юге России, об этом рассказывается в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В справке "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле", изложены взгляды Навального на решение проблем, имеющих отношение к Кавказу.