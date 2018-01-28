Игорь Стенин с плакатом в поддержку бойкота выборов. Астрахань, 28 января 2018 года. Фото Елены Гребенюк для "Кавказского узла".

28 января 2018, 12:16

Обыск в штабе Навального проходит в Астрахани

Одиночные пикеты в поддержку общероссийской акции "Забастовка избирателей" провели в Астрахани трое активистов. В астраханском штабе Навального проходит обыск, сообщили сторонники оппозиционера.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря 2017 года Верховный суд России признал законным решение ЦИК, отказавшей в регистрации инициативной группы, выдвинувшей оппозиционера Алексея Навального в кандидаты на пост президента. Оппозиционер анонсировал на 28 января проведение общероссийской акции "Забастовка избирателей".  Цель акции - бойкот предстоящих президентских выборов.

Одиночные пикеты в поддержку общероссийской акции "Забастовка избирателей" провели сегодня трое активистов - Игорь Стенин, Михаил Анисенко и Алексей Тюрин. Участники пикетов заявили, что они "поддерживают бойкот выборов президента России", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь руководитель астраханского штаба Навального Александр Когут рассказал об обыске в штабе. Обыск в штабе, по состоянию на 13:00 по местному времени (12:00 мск), проводили шестеро сотрудников полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Когут.

По словам Когута, сотрудники полиции составили в его отношении, а также в отношении активиста Кирилла Андрианова, протокол об административном правонарушении. Александр Когут и Кирилл Андрианов были заявлены как организаторы митинга, который планируется провести сегодня в 14:00 по местному времени в Братском сквере, расположенном в центре города Астрахани.

О том, чем привлекательна для молодежи работа в штабах Алексея Навального на юге России и почему люди становятся волонтерами, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле", рассказывается о позиции политика по различным вопросам, имеющим отношение непосредственно к Кавказу.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального", а новости о давлении на активистов - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Более 200 человек в Краснодаре пришли на встречу с главой штаба Навального", "На задержанного координатора штаба Навального в Сочи составлен протокол", "Организатор акции сторонников Навального в Сочи приговорен к 8 суткам ареста".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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