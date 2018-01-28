Ганнушкина рассказала о практике "перевоспитания" европейских чеченок

28 января 2018, 01:29

Правозащитникам известно о молодых чеченках из Европы, которых родственники насильно удерживают в республике и подвергают домашнему насилию, заставляя выйти замуж, рассказала глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

В последние годы правозащитники столкнулись с целым рядом аналогичных случаев – желая сделать дочерей, выросших в Европе, «настоящими чеченками», родственники обманом вызывают или привозят их на родину, где девушек заставляют выйти замуж, рассказала Светлана Ганнушкина в интервью "Коммерсанту" 27 января.

По словам правозащитницы, ей лично удалось помочь только четырем таким девушкам. Один из последних таких случаев произошел весной 2017 года с 22-летней девушкой из Германии, которую мать еще подростком насильно выдала замуж.

"Когда она была фактически ребенком, родители выдали ее замуж за чеченца, который обратился в Европе за убежищем. Это был крайне жестокий человек, который обращался с ней чудовищным образом. Она обратилась к властям Германии, и ее как несовершеннолетнюю поместили в немецкую семью", - пояснила правозащитница.

Когда она была фактически ребенком, родители выдали ее замуж за чеченца, который обратился в Европе за убежищем. Это был крайне жестокий человек, который обращался с ней чудовищным образом. Она обратилась к властям Германии, и ее как несовершеннолетнюю поместили в немецкую семью

В 2017 году мать по телефону солгала дочери о своей смертельной болезни и та, поддавшись на уговоры приехать в Россию, оказалась в плену у чеченских родственников. Забрав у девушки деньги и документы, они побоями и издевательствами принуждали ее выйти замуж за человека намного старше ее, рассказала Ганнушкина.

Сбежать из заточения в Чечне гражданка Германии смогла только через несколько месяцев – ей удалось обзавестись телефоном, выехать из республики без документов и в другом регионе сесть в автобус, ехавший в Москву. Водитель, которому уже в дороге позвонили чеченские силовики, высадил девушку у ближайшего полицейского поста как «террористку», однако сотрудники МВД в других регионах после объяснений правозащитников соглашались, по словам Ганнушкиной, отпустить ее.

"Если наш полицейский пропускает девушку без документов, просто услышав наше объяснение о том, что она из Чечни, то из этого следует, что все отлично понимают, что происходит сегодня в Чечне. Только руководству России это почему-то неинтересно", - подчеркнула Ганнушкина.

Правозащитница добавила, что некоторое время назад за помощью к ней обращалась девушка, которой так и не удалось сбежать. В течение нескольких месяцев она жаловалась на брата, который привязывает ее в доме и избивает, но потом связь с ней прервалась.

Если наш полицейский пропускает девушку без документов, просто услышав наше объяснение, что она из Чечни, то из этого следует, что все отлично понимают, что происходит сегодня в Чечне. Только руководству России это почему-то неинтересно

«Мне известно, что в Чечне есть сейчас такие же девушки, приехавшие из Европы, которых удерживают родственники. При этом мы не знаем, сколько таких случаев увенчались «успехом», когда вырваться домашней заложнице так и не удалось. У меня есть и случай, который закончился плохо. Девушка мне звонила, звонила, а потом перестала звонить. Я не могу отправить туда местного коллегу, потому что это повлечет конфликт между семьями», - рассказала Светлана Ганнушкина изданию "Коммерсант".

В Чечне остро стоит проблема так называемых "убийств чести" когда члены семьи расправляются над девушками или женщинами, заподозренными во внебрачных связях. Лишь единичные случаи "убийств чести" в регионе получают огласку, а местные жители не ставят под сомнение право родственников на совершение подобных убийств, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты, комментируя дело жителя Чечни Султана Даурбекова, осужденного за убийство дочери.

Кампания по насаждению женской "нравственности" в Чечне началась еще в 2006 году - Рамзан Кадыров, на тот момент еще премьер Чечни, заявил, что использование мобильных телефонов негативно сказывается на моральном облике женщин. Примерно в это же время Кадыров впервые публично заговорил о том, что чеченские женщины не должны ходить с непокрытой головой. В декабре 2008 года Кадыров заявил, что в Чечне существует обычай убийств женщин, заподозренных во внебрачных связях, говорится в докладе Human Rights Watch "Женщина должна знать свое место".

"Кавказский узел" писал также, что летом 2017 года 21-летняя уроженка Аргуна Луиза Дудуркаева сбежала из республики из-за обвинений в "нечеченском" поведении и угроз убийством. С помощью правозащитников она 31 августа получила документы беженца и шенгенскую визу от Королевства Норвегия, но 4 сентября девушку задержали в аэропорту Минска и передали отцу. Родные Луизы заявили, что она добровольно отказалась лететь в Норвегию и "рада вновь оказаться с семьей". Сама Луиза Дудуркаева после возвращения в Чечню не выходила на связь с правозащитниками и журналистами.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".