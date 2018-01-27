Правозащитники попросили президента Грузии дать гражданство Чабуку

27 января 2018, 19:29

Мустафа Эмре Чабук, которому грузинский суд отказал в статусе беженца, может стать жертвой бесчеловечного обращения и пыток в случае экстрадиции в Турцию, говорится в совместном заявлении 21 неправительственной организации Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января апелляционный суд в Тбилиси оставил в силе отказ предоставить статус беженца Мустафе Чабуку, которого турецкие власти считают сторонником Фетхуллаха Гюлена. Чабук, задержанный 24 мая 2017 года в Грузии по запросу Турции, находится под экстрадиционным арестом до 24 февраля.

Чабук, работавший в Грузии с 2002 года, в последние годы был одним из управляющих тбилисским частным колледжем имени Демиреля. Турецкие правоохранители считают Чабука причастным к FETO - организации сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиненного турецкими властями в подготовке вооруженного переворота, попытку которого власти пресекли 16 июля 2016 года. FETO признана в Турции террористической организацией. Сам Чабук отверг обвинения.

Представители неправительственной организаций призвали президента Грузии Георгия Маргвелашвили предоставить в порядке исключения гражданство Грузии педагогу и менеджеру частного колледжа имени Демиреля Мустафе Эмре Чабуку, членам его семьи и коллегам.

Призыв к президенту стал реакцией на решение апелляционного суда в Тбилиси от 26 января. "В случае экстрадиции велик риск того, что Чабук подвергнется бесчеловечному обращению и может стать жертвой пыток", - процитировало заявление правозащитников "Грузия Online".

Глава Парламентской ассамблеи Восточного партнерства "Евронест", депутат Европарламента Ребекка Хармс после посещения Чабука в июле 2017 года призвала грузинские власти не выдавать его Турции.

Заявление в защиту Чабука подписали Ассоциация молодых юристов Грузии, организации "Международная прозрачность – Грузия", "Международное общество справедливых выборов и демократии", Центр обучения и мониторинга прав человека, организация "Сапари", "Демократическая инициатива Грузии", Фонд развития медиа, "Зеленая альтернатива", фонд "Открытое общество – Грузия", Атлантический совет Грузии, Центр исследовательской журналистики и адвокатирования, Институт развития свободы информации, Региональный центр стратегических исследований, Агентство гражданского развития, Центр прав человека, Фонд регионального развития Кахетии, Ассоциация реформ и ряд других грузинских общественных объединений.

Авторы заявления попросили президента Грузии предоставить гражданство также и другим педагогам колледжа имени Демиреля и Черноморского университета, которые "имеют перед Грузией особые заслуги". Предоставление гражданства сотрудникам этих учебных заведений, связанных, по мнению турецких властей, с Гюленом, защитит их от преследований, указали представители НПО.