США осудили ратификацию военного соглашения России и Южной Осетии

27 января 2018, 17:00

Соединенные Штаты не признают ратифицированное Госдумой России соглашение о вхождении подразделений югоосетинской армии в состав вооруженных сил РФ, заявила сегодня представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Кавказский узел" сообщал, что 31 марта 2017 года министры обороны России и Южной Осетии подписали соглашение, предусматривающее вхождение подразделений югоосетинской армии в состав российских вооруженных сил. Парламент Южной Осетии ратифицировал это соглашение еще 21 июля, Госдума РФ - 24 января.

Замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа ранее назвал включение подразделений из Южной Осетии в армию России нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного в августе 2008 года.

Ратифицированный Госдумой документ "не является действительным международным соглашением", заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Соединенные Штаты полностью поддерживают территориальную целостность Грузии и находят ратификацию этого соглашения несовместимой с принципами Женевских международных дискуссий по конфликту в Грузии, заявила Нойерт, напомнив, что Россия принимала участие в Женевских дискуссиях.

В самой Южной Осетии сообщение о скором вхождении некоторых подразделений армии в состав российских вооруженных сил было встречено с опасениями. Реализация соглашения не является фактической ликвидацией армии республики, его следует расценивать как реформу, заявила на брифинге 26 января глава комитета информации и печати Мария Котаева.

Югоосетинские военнослужащие, которые окончили военные вузы в России, перейдут на службу в российскую армию с сохранением выслуги лет и воинского звания. Они продолжат службу на четвертой российской военной базе, получив при этом "высокую заработную плату и полный социальный пакет", сообщил, со слов Котаевой, "Спутник-Южная Осетия".