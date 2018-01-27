27 января 2018, 16:09

Глава муниципалитета в Дагестане заподозрен в присвоении бюджетных денег

Бывший глава Алиханмахинского сельсовета в Акушинском районе Дагестана подозревается в присвоении денег, выделенных на пожарную сигнализацию и инвентарь.

Согласно версии следствия, в апреле 2014 года глава сельсовета получил деньги из кассы муниципального образования для установки пожарной сигнализации и приобретения инвентаря.

Полученные деньги - 60 тысяч рублей - чиновник присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Дагестану.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения). Максимальная санкция данной статьи - шесть лет лишения свободы с денежным штрафом.

Комментариев со стороны подозреваемого или его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал 23 января, что бывший глава администрации Ахкинчу-Барзойского сельского поселения заподозрен в присвоении 308 тысяч рублей.

Примечание:

"Обвиняемыми по делу Дзантиева стали пять человек", "Глава предприятия в Калмыкии осужден за вывод из оборота 74 миллионов", "Руководство управляющей компании осуждено за присвоение денег нальчан".

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