26 декабря 2017, 09:58

Руководство управляющей компании осуждено за присвоение денег нальчан

Суд в Нальчике вынес приговор по делу трех сотрудников ООО УК «Нарт», которые обвинялись в присвоении свыше 500 тысяч рублей, собранных в качестве оплаты коммунальных услуг с местных жителей, сообщили сегодня в УФСБ.

Как было установлено в суде, директор и двое сотрудников управляющей компании растрачивали деньги жильцов многоквартирного дома, предназначенные для расчетов с поставщиками услуг отопления, водо- и газоснабжения. Ущерб был оценен на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Приговором Нальчикского городского суда КБР обвиняемые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального Управления ФСБ РИА «Кабардино-Балкария».

Информации о том, какое наказание назначил суд, когда вынесен приговор, вступил ли он в силу, в сообщении не указано.

Часть 1 статьи 165 (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере) УК РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом.

Комментарии осужденных, представителей ООО УК «Нарт» или их адвокатов относительно заявлений силовиков, не поступали.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд приговорил бывшего депутата Волгоградской гордумы Сергея Емельяненко к 4,5 года лишения свободы, признав его виновным в присвоении более 7,5 миллиона рублей из кассы принадлежавшей ему управляющей компании.