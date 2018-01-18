Глава предприятия в Калмыкии осужден за вывод из оборота 74 миллионов

18 января 2018, 20:41

Суд в Калмыкии признал председателя сельскохозяйственного кооператива "Юста" виновным в преднамеренном банкротстве предприятия и присвоении части его имущества.

Как писал "Кавказский узел", глава СПК был заподозрен в намеренном банкротстве своего предприятия 23 марта 2017 года.

Согласно приговору суда, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Юста" вывел из его оборота 74 миллиона рублей. Ему помогали два человека, разбирающиеся в юриспруденции. Втроем они пытались похитить имущество кооператива на 63 миллиона рублей, но сделать это помешали правоохранители.

Кроме того, в октябре 2016 года председатель продал 204 овцы, принадлежавшие кооперативу, а вырученные деньги, около 800 тысяч рублей, присвоил. В ходе рассмотрения дела в суде он частично возместил причиненный СПК "Юста" ущерб, говорится в сообщении прокуратуры Калмыкии.

Юстинский районный суд признал бывшего председателя кооператива виновным по ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 160 (покушение на растрату с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение имущества). Он осужден на три года исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Двое подсудимых, признанных пособниками председателя, приговорены каждый к двум годам условного лишения свободы и 50 тысячам рублей штрафа, сообщается сегодня на сайте республиканского управления Следственного комитета.

Комментариев от осужденных относительно вердикта суда не поступало.