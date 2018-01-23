Чеченский чиновник заподозрен в присвоении денег администрации

23 января 2018, 07:29

Бывший глава администрации Ахкинчу-Барзойского сельского поселения присвоил 308 тысяч рублей, заявили следователи.

По данным следствия, с марта по декабрь 2013 года подозреваемый получил из кассы администрации более 308 тысяч рублей, предназначенных на прочие расходы, и распорядился ими по своему усмотрению, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Чечне.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщается 22 января на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что осенью 2016 года по такой же статье был обвинен глава управляющей компании в Чечне. По данным следствия, будучи директором управляющей компании, он присвоил 500 тысяч рублей, при этом 67 работников УК три месяца не получали зарплату.