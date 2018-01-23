23 января 2018, 07:29

Чеченский чиновник заподозрен в присвоении денег администрации

Бывший глава администрации Ахкинчу-Барзойского сельского поселения присвоил 308 тысяч рублей, заявили следователи.

По данным следствия, с марта по декабрь 2013 года подозреваемый получил из кассы администрации более 308 тысяч рублей, предназначенных на прочие расходы, и распорядился ими по своему усмотрению, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Чечне.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщается 22 января на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что осенью 2016 года по такой же статье был обвинен глава управляющей компании в Чечне. По данным следствия, будучи директором управляющей компании, он присвоил 500 тысяч рублей, при этом 67 работников УК три месяца не получали зарплату.

Примечание:

"Директор госпредприятия в Чечне обвинен в причинении крупного ущерба газовой компании", "Объявлен в розыск конкурсный управляющий "Спецстроя" в Чечне", "Глава "Грозненского лесничества" заподозрен в хищении миллиона рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 января 2018, 08:27

23 января 2018, 07:47

23 января 2018, 07:29

23 января 2018, 06:31

23 января 2018, 05:47

  • Жители двух сел в Сочи пожаловались на отсутствие элементарных удобств

    Более сорока жителей улицы Гомельской в селе Черешня и улицы Рассвет в селе Нижняя Шиловка в Сочи провели сход, на котором подняли вопрос отсутствия воды и газа, заострили внимание на некачественных дорогах и проблемах с освещением улиц. Они обращались к властям с просьбой помочь решить коммунальные проблемы, но безрезультатно.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты