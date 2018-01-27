27 января 2018, 09:06
Азербайджан заявил о 128 обстрелах с армянской стороны
Военнослужащие Армении нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 26 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 116 обстрелах за сутки.
С утра 26 января по сегодняшнее утро азербайджанские позиции были обстреляны 128 раз, сообщило военное ведомство страны. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, говорится на сайте Минобороны Азербайджана.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не разместили на своих сайтах заявлений, подтверждающих или опровергающих эту информацию.
Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".
"Кавказский узел" отслеживает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".