Военные учения в армии Азербайджана. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. http://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=18455

27 января 2018, 09:06

Азербайджан заявил о 128 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 116 обстрелах за сутки.

С утра 26 января по сегодняшнее утро азербайджанские позиции были обстреляны 128 раз, сообщило военное ведомство страны. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск не разместили на своих сайтах заявлений, подтверждающих или опровергающих эту информацию.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Специалисты высоко оценили поставленную в Азербайджан российскую бронетехнику", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю", "Азербайджан обвинил Армению в гибели солдата".

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