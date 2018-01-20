Военнослужащий Армии обороны с автоматом. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха. http://www.nkrmil.am/uploads/post6.5a62fef96a50a.jpg

20 января 2018, 15:02

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 14 по 20 января произвели более 1800 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 7 по 13 января Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов с азербайджанской стороны.

За период с 14 по 20 января позиции Нагорного Карабаха на линии соприкосновения войск были обстреляны в общей сложности 150 раз, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Нагорного Карабаха.

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев касательно данной информации, по состоянию на 12:10 мск 20 января, не было. Однако Азербайджан за прошедшую неделю ежедневно сообщал о нарушении режима прекращения огня армянской стороной, насчитав в общей сложности 879 обстрелов своих позиций. Только за минувшие сутки, по данным Азербайджана, армянские военные нарушили перемирие 132 раза.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта, и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Арестован участник ДТП с полицейской машиной в Ереване", "Азербайджан обвинил Армению в 125 обстрелах за сутки", "Граната обезврежена в армянской школе".

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