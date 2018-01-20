Азербайджан заявил о 132 обстрелах с армянской стороны

20 января 2018, 09:03

Военнослужащие Армении нарушили перемирие, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, с утра 19 января по сегодняшнее утро армянская сторона в общей сложности 132 раза обстреляла азербайджанские позиции.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Азербайджан заявил о 116 обстрелах своих позиций с 18 по 19 января. Нагорный Карабах сообщает о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной в еженедельных сводках. Так, за период с 7 по 13 января Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".