Проверка боевой подготовки азербайджанских военных. Январь 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/news/s-lichnym-sostavom-azerbajdzhanskoj-armii-provodyatsya-testovye-ekzameny-dlya-prisvoeniya-klassnoj-kvalifikacii-21316.html

20 января 2018, 09:03

Азербайджан заявил о 132 обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении нарушили перемирие, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, с утра 19 января по сегодняшнее утро армянская сторона в общей сложности 132 раза обстреляла азербайджанские позиции.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали это заявление.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Азербайджан заявил о 116 обстрелах своих позиций с 18 по 19 января. Нагорный Карабах сообщает о нарушении режима прекращения огня азербайджанской стороной в еженедельных сводках. Так, за период с 7 по 13 января Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году", " "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году", "Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 января 2018, 18:50

20 января 2018, 18:18

20 января 2018, 17:26

20 января 2018, 16:37

20 января 2018, 15:20

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты