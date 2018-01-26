Участники голодовки дольщиков заявили о бездействии кубанских властей

26 января 2018, 21:12

Власти Краснодарского края игнорируют голодовку, заявили дольщики ЖК "Территория счастья". Они пожаловались на тяжелое состояние, но отказались прекратить акцию протеста. Как писал "Кавказский узел", вечером 9 января дольщики ЖК "Территория счастья" объявили о начале очередной, третьей, голодовки. Круглосуточный лагерь голодающих расположен возле офиса продаж ЖК. На шестой день акции все шесть ее участников заявили об ухудшении самочувствия и прекратили участие в акции. Голодовку продолжили другие дольщики, 24 января их было четверо. Протестующие также регулярно проводят пикеты. Дольщики краснодарского ЖК "Территория счастья" требуют проверить деятельность застройщика и включить жилой комплекс в реестр проблемных объектов. 11 января вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил дольщикам о сложностях в поиске инвестора, так как жилой комплекс обладает малой инвестиционной привлекательностью. Департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием наложить запрет на заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья".

Один из четырех голодающих, председатель инициативной группы дольщиков Александр Шевчук сообщил о тяжелом состоянии участников акции. "Тошнота, головокружение. Все сложнее нам работать",- рассказал он, отметив, что все участники акции протеста продолжают работать, поскольку вынуждены снимать жилье и платить за ипотеку, которую брали на покупку квартир в жилом комплексе "Территория счастья". Он добавил, что все четверо не собираются прекращать голодовку до тех пор, пока не начнутся работы по достройке их домов.

Александр Шевчук отметил, что краевые власти игнорируют протест. "К нам так никто и не приехал, нас никуда не пригласили. Никто не пытается что-то решить", - сказал корреспонденту "Кавказского узлу" глава инициативной группы.

Городские власти, напротив, встречались с дольщиками. 15 января мэр Краснодара предложил им три варианта решения проблемы: банкротство застройщика, его отказ от стройки или создание дольщиками жилищно-строительного кооператива. Однако дольщики отвергли все эти предложения как неприемлемые и заявили, что власти Краснодара пытаются уйти от ответственности

Комментариев представителей краевых властей относительно голодовки дольщиков и их сегодняшнего заявления не поступало.

Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов..." действует с 2004 года, однако в него до сих пор вносят существенные поправки, это говорит о его несовершенстве. Декларируемые гарантии дольщикам во многих случаях не работают, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана". В материале собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.