Краснодарские дольщики обвинили власти в попытке уйти от ответственности

17 января 2018, 23:00

Дольщикам "Территории счастья" навязывают создание ЖСК, после чего губернатор перестанет нести ответственность за их судьбу, заявил представитель инициативной группы протестующих. Четыре дольщика продолжают голодовку в Краснодаре, еще 25 человек провели сегодня пикет.

"Кавказский узел" писал, что дольщики ЖК "Территория счастья" неоднократно требовали проверить деятельность застройщика и включить жилой комплекс в реестр проблемных объектов, проводя митинги протеста и голодовки. Вечером 9 января дольщики "Территории счастья" объявили о начале очередной, третьей голодовки. 15 января шесть протестующих прекратили участие в акции из-за ухудшения самочувствия, но 16 января голодовку объявили четыре человека.

Голодовку продолжают четверо дольщиков ЖК "Территория счастья", которые постоянно находятся возле закрытого офиса продаж. Еще 20-25 человек ежедневно проводят там пикеты, сообщил представитель инициативной группы Александр Шевчук.

"У нас согласован пикет, и, в соответствии с законом о митингах, мы имеем право стоять с пикетами с 07.00 утра до 22.00 вечера. Утром ставим палатки, вечером убираем. Ночуем в машинах", - рассказал Шевчук. Туристические палатки помогают защититься от ледяного ветра, отметил он. "Хоть немного согреваемся в них. Пьем горячий чай", - добавил Александр Шевчук корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, пикеты согласованы до 23 января, сегодня протестующие подали в городскую администрацию уведомление о продлении акции. "Ничего конкретного нам не обещают, поэтому будем держаться, пока сможем", - заявил Шевчук.

Сегодня одной из протестующих понадобилась медицинская помощь, у нее появились симптомы простуды, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы дольщиков Алина Шевчук. "Высокая температура, сильный озноб и кашель. Мы постоянно стоим на холоде, человек заболел от переохлаждения", - отметила Шевчук. По ее словам, 18 января дольщиков пригласили в администрацию Краснодара на очередную встречу с мэром.

Вчера, 16 января, дольщики были приглашены в прокуратуру Краснодарского края для встречи с заместителем прокурора, сообщил Александр Шевчук. "Обсуждались те же варианты, о которых нам говорил мэр Первышов. Нам активно навязывают вариант по созданию ЖСК, чтобы мы отсудили свои доли, стали собственниками недостроя", - рассказал представитель инициативной группы.

15 января мэр Краснодара на встрече с дольщиками предложил им три варианта решения проблемы: банкротство застройщика, его отказ от стройки или создание дольщиками жилищно-строительного кооператива. Дольщики отвергли все эти предложения как неприемлемые.

Шевчук пояснил, что создав ЖСК, дольщики станут собственниками домов и на них перестает распространяться действие 214-го федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов". Таким образом, губернатор перестанет нести ответственность за дальнейшую судьбу дольщиков, отметил Александр Шевчук.

"Говорят: мы вас не бросим после того, как вы станете ЖСК, к вам зайдет инвестор. Если мы даже на волне усталости в это поверим, то нам никаких гарантий не дают, что нас достроят", - добавил Шевчук, отметив, что ситуация с недостроенными ЖСК в Краснодаре еще хуже, чем в долевом строительстве.

В ноябре 2017 года департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием запретить заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья". При этом чиновники пообещали дольщикам, что жилой комплекс будет достроен к 2020 году. 11 января вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел встречу с дольщиками, сообщив им, что поиск инвестора осложнен малой инвестиционной привлекательностью объекта.

Сегодня в прокуратуре прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства ЖК "Территория счастья", на которой присутствовали первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко, руководитель краевого стройнадзора Сергей Егоров, мэр Краснодара Евгений Первышов. "Жилищный комплекс внесен в региональный план-график ("дорожная карта") по осуществлению мер по решению проблем дольщиков", - сообщила региональная прокуратура, не конкретизируя, какие это меры.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди разделяют с застройщиком многочисленные риски, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно, так как единичные обращения дольщиков зачастую остаются без внимания, подчеркивается в материале.

"Губернатор несет личную ответственность за дольщиков, это четко прописано в законе", - согласилась с позицией протестующих юрист компании "Консалтинг партнер" Наталья Баянова. Она отметила, что дольщики "Территории счастья" голодают уже больше недели. "Но глава региона даже не встретился с ними", - добавила Баянова.

По ее словам, предложенный властями вариант по созданию ЖСК не учитывает интересы самих дольщиков. "Если дома отдадут в собственность дольщикам, то власть снимает с себя всю ответственность. Это выгодно - искусственно сокращается реестр обманутых дольщиков. Но это не решит их проблем, про них забудут сразу", - считает юрист. Дольщикам "Территории счастья" нужно настаивать на том, чтобы краевые власти нашли нового инвестора, заявила Наталья Баянова.

"Что касается "дорожных карт", то в мае прошлого года правительство обязало регионы создавать планы по решению проблем пострадавших дольщиков. Каждый квартал администрация субъекта РФ обязана представлять в Минстрой России информацию о реализации этих планов", - сообщила юрист.