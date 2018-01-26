Ставропольский избирком сообщил о нарушениях в агитации за кандидата в президенты

26 января 2018, 11:56

Избирком Ставропольского края увидел признаки агитации в информационном бюллетене кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. В городах на юге России проходит сбор подписей за самовыдвижение на выборы действующего президента Владимира Путина, а также в поддержку выдвижения оппозиционера Алексея Навального.

В числе уже зарегистрированных кандидатов на пост президента телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также получил удостоверение кандидата директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.

Избирком Ставропольского края увидел в переданном жителем Красногвардейского района информационном бюллетене признаки агитации и передал все данные о нем в правоохранительные органы. Этот бюллетень содержит в себе программу кандидата и призыв голосовать за Грудинина, а также оплачен из средств партии, а не кандидата, как положено по закону, сообщили в избиркоме.

В числе нарушений, о которых заявил избирком, также то, что до печати экземпляр не был предъявлен крайизбиркому. При этом, судя по выходным данным, бюллетень был напечатан в Минеральных Водах в одном из крупных издательств тиражом 375 тысяч экземпляров, передает ГТРК "Ставрополье".

Как сообщили телекомпании в крайизбиркоме, изготовителю материалов и политической партии после разбирательства грозит штраф, так как пока по закону о выборах кандидат может вести агитацию на встречах с избирателем, агитация в СМИ начнется за месяц до выборов - 17 февраля.

Информационные бюллетени, которые обнаружены на Ставрополье, ранее были замечены еще в нескольких субъектах России, в том числе в Новосибирской области. ЦИК России также счел бюллетень агитацией, в том числе поскольку он на 90% повторяет агитматериал кандидата в президенты Павла Грудинина, представленный им в Центризбирком, сообщила 24 января секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, на своем первом заседании рабочая группа ЦИК по информационным спорам рассмотрела два вопроса, в том числе блок обращений от нескольких кандидатов по поводу распространения этого информационного материала КПРФ. В результате рабочая группа по итогам рекомендовала ЦИК вынести предупреждение партии по поводу распространения незаконного агитматериала.

"Мы специально разбирали ситуацию относительно того, насколько сопряжена избирательная кампания кандидата и те действия, которые осуществила в его поддержку КПРФ. Для нас аргументом в отношении того, что этот материал является агитационным, было то, что материал на 90% повторяет официальный агитационный материал, сданный кандидатом Грудининым в ЦИК России", - заявила Гришина, слова которой приводит РИА "Новости".

При этом в КПРФ не признают указанного ЦИКом нарушения, на сайте партии сегодня размещен материал, в котором представителями партии сделан вывод о том, что российские СМИ "усиливают агитацию против кандидата Грудинина и агитацию в пользу его политических оппонентов, что грубо нарушает права кандидатов на равное освещение кампании и права избирателей на объективное информирование о ходе кампании".