Скульптура Орёл на горе Горячей. Пятигорск. Фото: Ален Катин https://ru.wikipedia.org

24 января 2018, 19:33

Кавказский форум о прямых выборах сорван в Пятигорске

Организаторы форума о возвращении прямых выборов на Северном Кавказе уведомлены, что не смогут 27 января провести мероприятие в Пятигорске. Форум будет проведен в Москве, позже и в другом формате, решили организаторы.

В апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты РФ правом отменять прямые выборы глав регионов. После этого прямые выборы были отменены во всех республиках Северного Кавказа за исключением Чечни. В марте 2017 года Конгресс карачаевского народа выступил с призывом вернуть прямые выборы главы Карачаево-Черкесии и глав всех уровней. 25 декабря 2017 года депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии проголосовали против проведения референдума о прямых выборах главы республики.

Проведение Кавказского форума, посвященного проблеме отсутствия прямых выборов глав республик и муниципальных образований на Северном Кавказе, было запланировано на 27 января в Пятигорске.  Организаторами мероприятия выступили Российский конгресс народов Кавказа и Межрегиональная общественная организация «Новый Мир».

В рамках форума планировалось провести обсуждение на тему “Право выбора на Кавказе: проблема и решение”, сообщили организаторы мероприятия.

Скриншот сообщения РКНК. Фото: https://vk.com/public25354685“Цель мероприятия - консолидация усилий политиков и общественных деятелей, выступающих за возврат института прямых выборов на Северном Кавказе; создание координационного центра по разработке и реализации публичной стратегии по их возврату на общекавказском и федеральном уровне”, - говорилось в сообщении, размещенном 22 января в группе “Российский конгресс народов Кавказа (РКНК)” в соцсети “ВКонтакте”.

В сообщении также отмечалось, что в работе форума должны принять участие политики, общественные деятели, эксперты, а также делегации от Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Ожидалось, что участниками форума станут 300 человек.

“На форуме должно было состояться обсуждение политической, правовой и экономической ситуация на Северном Кавказе, проблемы и последствий отсутствия прямых выборов глав республиканского и муниципального уровня, а также публичной стратегии по их возврату”, - отмечали в РКНК.

По данным организаторов мероприятия, форум планировалось провести в одном из отелей Пятигорска.“Однако с нами сегодня связались люди, с которыми была достигнута договоренность по аренде зала, и заявили, что в помещении прорвало трубу. Мы полагаем, что, возможно, на арендодателей было оказано давление. По информации участников мероприятия, в некоторых регионах местные чиновники оказывали на них давление с тем, чтобы они не ехали на форум”, - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” представитель оргкомитета по проведению форума Шамиль Джамалудинов.          

“В связи с этим мы решили перенести мероприятие в Москву, на более поздний срок, и провести его в несколько другом формате”, - добавил Шамиль Джамалудинов.

По словам сотрудницы отдела организации мероприятий и конференций пятигорского отеля, в котором планировалось проведение форума, мероприятие было отменено.

“У нас там что-то случилось с системой отопления. Поэтому форум, запланированный на 27 января, не состоится”, - сказала корреспонденту “Кавказского узла” сотрудница отдела организации мероприятий и конференций отеля.

Систему назначения глав регионов, отменившую народное избрание, Владимир Путин ввел 13 сентября 2004 года. Это решение стало одним из последствий теракта в Беслане, где боевики захватили школу с сотнями заложников, говорится в материале "Кавказского узла" "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

Примечание:

"Избрание главы аула Адиль-Халк сорвано в пятый раз", "Депутаты Кубани отказались от референдума о прямых выборах мэров", "ПАРНАС подал заявку на референдум о прямых выборах в Астрахани".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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