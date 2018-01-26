Ани Закарян. Скриншот из видеосюжета на канале ArmComedy в YouTube

26 января 2018, 02:34

Отменен приговор Ани Закарян

Апелляционный суд оправдал лидера "Новой политической культуры" Ани Закарян, ранее осужденную за подстрекательство во время беспорядков в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня 2017 года суд в Ереване приговорил лидера "Новой политической культуры" Ани Закарян к 1,5 года условно, признав ее виновной в подстрекательстве к умышленному уничтожению имущества (ст.185 УК Армении) во время беспорядков на улице Хоренаци. Закарян обжаловала приговор.

В июле 2016 года вооруженный отряд "Сасна Црер" захватил здание полка полиции в Ереване и удерживал его две недели. Массовые акции сторонников "Сасна Црер" переходили в беспорядки - в частности, 20 июля произошли столкновения между демонстрантами и силовиками на улице Хоренаци. По данным правоохранителей, при разгоне манифестантов 136 человек были задержаны.

Решение об отмене приговора Ани Закарян было принято судом 25 января, сообщил адвокат политика Зорайр Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

Апелляционный суд допросил пятерых полицейских, находившихся, в том числе и в полицейской машине, стекло которой Закарян, по версии обвинения, призывала разбить. Суд признал показания правоохранителей противоречивыми и недостаточными для вынесения обвинительного приговора, но других доказательств вины Закарян у обвинения не было, пояснил адвокат.

"Видеозаписи полицейских, наоборот, полностью доказывают невиновность моей подзащитной. Эксперты изучили эти записи и дали заключение, что Ани Закарян не призывала разбить стекло полицейской машины - некий призыв в записях слышен, но не женским, а мужским голосом", - пояснил Зорайр Арутюнян.

Комментариями со стороны обвинения относительно решения суда по делу Ани Закарян "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване: хроника". Новости о протестных акциях оппозиции в Армении размещаются "Кавказским узлом" на странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Обвинение запросило условный срок для армянского политика Закарян", "Адвокат потребовал оправдать армянского политика Закарян", "Омбудсмен Армении потребовал возбудить дело об избиении членов "Сасна Црер" в суде".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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