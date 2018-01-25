Вице-премьер Абхазии подал в отставку

25 января 2018, 23:25

Беслан Эшба, занимавший пост вице-премьера Абхазии с августа 2016 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

Как писал "Кавказский узел", Беслан Эшба во второй раз был назначен на пост вице-премьера Абхазии 12 августа 2016 года. С мая 2013 по июнь 2014 года Эшба занимал эту же должность.

В 2014 году Беслан Эшба подал в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики, но ЦИК отказал ему в регистрации. Лингвистическая комиссия пришла к выводу, что Эшба недостаточно владеет государственным языком.

Эшба написал заявление с просьбой освободить его от должности на имя президента Абхазии Рауля Хаджимба, заявление пока находится на рассмотрении, сообщило сегодня со ссылкой на представителя кабмина Абхазии Эльзу Чанба ИА "Абхазия-Информ".

С чем связано решение Эшбы уйти в отставку, пока не сообщается. Информации о его переходе на другое место работы пока не поступало.

50-летний Беслан Эшба с февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам, затем в течение шести лет возглавлял госкомпанию "Абхазтоп". С 2007 по 2010 год он был главой "Универсал-банка", указывает "Спутник-Абхазия".

В перерыве между работой на посту вице-премьера, с августа 2015 года до августа 2016 года, Эшба руководил общественной организацией "Апсадгьыл".