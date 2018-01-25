Беслан Эшба. Фото пресс-службы РОО "Апсадгьыл".

25 января 2018, 23:25

Вице-премьер Абхазии подал в отставку

Беслан Эшба, занимавший пост вице-премьера Абхазии с августа 2016 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

Как писал "Кавказский узел", Беслан Эшба во второй раз был назначен на пост вице-премьера Абхазии 12 августа 2016 года. С мая 2013 по июнь 2014 года Эшба занимал эту же должность.

В 2014 году Беслан Эшба подал в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики, но ЦИК отказал ему в регистрации. Лингвистическая комиссия пришла к выводу, что Эшба недостаточно владеет государственным языком.

Эшба написал заявление с просьбой освободить его от должности на имя президента Абхазии Рауля Хаджимба, заявление пока находится на рассмотрении, сообщило сегодня со ссылкой на представителя кабмина Абхазии Эльзу Чанба ИА "Абхазия-Информ".

С чем связано решение Эшбы уйти в отставку, пока не сообщается. Информации о его переходе на другое место работы пока не поступало.

50-летний Беслан Эшба с февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам, затем в течение шести лет возглавлял госкомпанию "Абхазтоп". С 2007 по 2010 год он был главой "Универсал-банка", указывает "Спутник-Абхазия". 

В перерыве между работой на посту вице-премьера, с августа 2015 года до августа 2016 года, Эшба руководил общественной организацией "Апсадгьыл".

Примечание:

"Митинг с требованием решить проблемы ветеранов прошел в Сухуме", "Барциц сообщил об отказе абхазской оппозиции работать в новом правительстве", "Оппозиция Абхазии объединилась ради отставки Хаджимбы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 января 2018, 10:25

26 января 2018, 10:22

26 января 2018, 09:35

26 января 2018, 09:31

  • Военный суд занялся делом Андрея Виноградова

    Северо-Кавказский окружной военный суд назначил на 6 февраля рассмотрение по существу дела бывшего главы Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова, обвиняемого в финансировании терроризма и убийствах, сообщили в пресс-службе суда.

26 января 2018, 09:27

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты