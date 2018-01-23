Оппозиция Абхазии объединилась ради отставки Хаджимбы

23 января 2018, 20:56

Президент Абхазии Рауль Хаджимба единолично помиловал Георгия Лукаву, не выполнил свои предвыборные обещания и не предпринял мер для разрешения множества проблем республики, заявили участники Союза политических партий и общественных организаций Абхазии.

Как информировал "Кавказский узел", президент Абхазии Рауль Хаджимба подвергся жесткой критике после передачи 25 декабря 2017 года Грузии одного из лидеров "Лесных братьев" Георгия Лукавы, осужденного Верховным судом Абхазии на 20 лет строгого режима. После акции протеста в Сухуме 3 января депутаты парламента Абхазии решили передать материалы по изучению правомерности помилования Лукавы в Конституционный суд и предложили Хаджимбе отстранить от должности главу администрации президента Абхазии Даура Аршбу, но Хаджимба это предложение отклонил.

Он заявил, что решение о помиловании Лукавы было принято им в соответствии с Конституцией Абхазии еще в январе 2017 года и не скрывалось. Пресс-служба абхазского президента отметила, что передача Лукавы грузинской стороне была частью процесса обмена заключенными. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пояснил, что Лукава был передан Грузии по просьбе руководства Южной Осетии, его обменяли на осужденных в Грузии граждан республики.

Политические партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», Фонд социально-экономических и политических исследований «Апра», общественные организации «Кьаразаа», «Абзанхара», «Наш дом - Абхазия» и «Союз ветеранов и молодежи Апсны» объединились с целью добиться отставки президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Об этом заявил депутат парламента Абхазии и руководитель фонда "Апра" Аслан Бжания на прошедшей сегодня в Сухуме первой пресс-конференции объединения - Союза политических партий и общественных организаций Абхазии.



Бжания обратил внимание, что требования об отставке Хаджимбы звучали и ранее, однако "события 3 - 5 января", связанные с помилованием Георгия Лукавы, "показали еще раз управленческие качества главы государства" и убедили участников объединения в справедливости этих требований. "Наша цель – создание ситуации, при которой глава государства досрочно добровольно сложит свои полномочия", - цитирует слова депутата "Абхазия-Информ".



Георгий Лукава был осужден в Абхазии по статьям о бандитизме, убийстве и похищении человека. Суд признал его виновным в нападении весной 1994 года на группу абхазских военнослужащих в селе Таглан Галского района и их убийстве на почве национальной ненависти, а также в убийстве жителя Абхазии из-за его внешнего сходства с Владиславом Ардзинбой, на тот момент президентом республики.

Бжания также указал, что в своих посланиях к парламенту Рауль Хаджимба на протяжении последних лет говорил об одних и тех же проблемах республики, в том числе о неэффективном государственном управлении и коррупции, однако мер для разрешения этих проблем предпринято не было.

Глава партии "Единая Абхазия" Сергей Шабма, выступивший на пресс-конференции, объяснил отказ своей организации от поддержки Хаджимбы отсутствием изменений в республике. "На выборах я поддержал Хаджимбу, потому что и будущий президент, и кандидат в вице-президенты долго убеждали меня в том, что будут реформы, что будет перераспределение властей, я поверил. Но прошло три года, и я вижу, что ничего этого нет", - сказал Шамба.

Политик заявил, что решение о помиловании Лукавы "было принято президентом единолично", без консультаций с комиссией по помилованию и без должного обоснования. Он сослался также на недавний приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили за превышение полномочий при помиловании осужденных полицейских.

Тбилисский горсуд 5 января признал Михаила Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвлиани и приговорил его к трем годам тюрьмы.

Общественность в Абхазии обеспокоена дальнейшими перспективами республики, а требование об отставке президента Абхазии обусловлено тем, что он не выполнил свои предвыборные обещания, подтвердил глава организации "Наш дом — Абхазия" Рауль Лолуа.