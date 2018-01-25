Власти Кизляра сообщили об осквернении памятника жертвам теракта 1996 года

25 января 2018, 19:27

Мемориал в память о жертвах атаки чеченских боевиков во главе с Салманом Радуевым на Кизляр 9 января 1996 года был испачкан грязью, а среди цветов вандалы оставили мертвую ворону.

"Кавказский узел" писал, что 9 января 1996 года боевики под руководством чеченских полевых командиров Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Турпал-Али Атгериева атаковали дагестанский город Кизляр. Боевики напали на вертолетную базу российских войск и военный городок батальона Внутренних войск МВД России, в городской больнице было захвачено около трех тысяч заложников, сообщается в материале "Кавказского узла" "Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года".

18 января 1996 года боевики возвратились на территорию Чечни. В результате нападения на Кизляр и боев в районе села Первомайского погибли около 70 человек, более ста получили ранения. В годовщину нападения на Кизляр, 9 января, в городе ежегодно проходят траурные мероприятия в память о погибших.

Об осквернении мемориала, установленного в городском парке, сегодня сообщила администрация Кизляра. Акт вандализма, по данным городских властей, обнаружила утром съемочная группа телестудии ТБС. Судя по опубликованной на сайте администрации фотографии, неизвестные нанесли надписи и символы на барельеф, изображающий женское лицо.

К месту происшествия приехали замглавы администрации по безопасности Сергей Гончаров и сотрудники полиции, кинолог с собакой проверил территорию возле памятника на наличие взрывных устройств. После проверки мемориал отмыли.

Гончаров связал акт вандализма с предстоящими президентскими выборами. «Деструктивные силы, которые есть в городе, возможно и в соседних территориях, пытаются раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку, показать, что якобы власть не в состоянии справляться со стоящими перед ней задачами. По сегодняшнему факту будет возбуждено уголовное дело и взято на контроль», - приводит его слова пресс-служба администрации Кизляра.

На сайте МВД по Дагестану и республиканского следственного управления СКР информации о ходе расследования уголовного дела пока не опубликовано.