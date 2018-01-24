Подозреваемый по делу Керимова оставлен под арестом

24 января 2018, 20:05

Французский суд отказался выпустить из-под стражи швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, которого следствие считает подставным лицом при совершении сделок сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Керимов отпущен под залог, а задержанный по его делу швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер арестован.

Александр Штудхальтер, взятый под стражу 12 января, подал апелляцию, но следственная палата суда города Экс-ан-Прованс отказалась ее удовлетворить, передает сегодня информацию международного французского радио "Интерфакс".

Адвокат Штудхальтера заявил, что его подзащитный не признает своей вины в скупке недвижимости методом нелегальных операций и отмывании денег, сообщает со ссылкой на французскую газету Var-matin "ТАСС".

Комментариев Штудхальтера и его защиты относительно решения суда пока не поступало.

Напомним, что, по версии следствия, Сулейман Керимов незаконно ввез во Францию от 500 миллионов до 750 миллионов евро. Ему может грозить до пяти лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет тюрьмы, говорится в материале "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" на "Кавказском узле".