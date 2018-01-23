23 января 2018, 15:01

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который во Франции обвиняется в отмывании денег, вернулся в Ниццу после поездки в Россию, сообщил сегодня прокурор города Жан-Мишель Претр.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Сенатора отпустили под залог, но ему запрещено покидать Францию. 19 января французские правоохранители разрешили сенатору трехдневную поездку к родственнику в России.

По версии следствия, Сулейман Керимов незаконно ввез во Францию от 500 миллионов до 750 миллионов евро. Ему может грозить до пяти лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет тюрьмы, говорится в материале "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции" на "Кавказском узле".

Керимов вернулся во Францию 22 января. "Он вернулся в понедельник", - заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, слова которого приводит сегодня агентство Reuters.

В сообщении агентства указывается, что Керимов во время поездки на родину провел встречу со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Во время этой встречи Сулейман Керимов заявил о своей уверенности, что сможет доказать свою невиновность. "Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений", - заявила Валентина Матвиенко по итогам встречи с Керимовым.

Она отметила, что сенатор не намерен скрываться, настроен на сотрудничество с французским следствием и надеется в скором времени вернуться на родину, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета федерации ТАСС.

Керимов в декабре 2007 года был единогласно избран представителем Народного собрания Дагестана в Совете федерации, в феврале 2008 года верхняя палата российского парламента подтвердила его полномочия, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Сулеймана Керимова.