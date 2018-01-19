Сулейман Керимов получил разрешение посетить Россию

19 января 2018, 16:10

Французские правоохранители сегодня разрешили сенатору от Дагестана Сулейману Керимову трехдневную поездку к родственнику, живущему в России.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Сенатора отпущен под залог, но ему запрещено покидать Францию.

По версии следствия, Сулейман Керимов незаконно ввез во Францию от 500 миллионов до 750 миллионов евро. Ему может грозить до пяти лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет тюрьмы, говорится в материале "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции", опубликованном на "Кавказском узле".

Сулейман Керимов получил право совершить короткую поездку в Россию, сообщил сегодня прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

"Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника - брата или двоюродного брата. Разрешение поехать в Россию с возвращением во Францию выдано на срок с нынешней пятницы и по воскресенье включительно", - цитирует прокурора ТАСС.

Напомним, что Сулейман Керимов владеет крупными компаниями и контролирует финансовую группу "Нафта-Москва". Он занимает 21-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2017". Состояние Керимова оценивается в 6,3 миллиарда долларов.