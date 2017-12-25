25 декабря 2017, 15:55

Совфед попросил Францию отпустить Керимова

Обращение к французским правоохранителям направлено после получения запроса из парламента Дагестана и связано с необходимостью возвращения Сулеймана Керимова к работе сенатора, сообщила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан во Франции. Суд предъявил ему обвинение в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, сенатор был отпущен на свободу под залог, сумма которого в настоящее время составляет 40 миллионов евро, ему также запрещено покидать Францию.

Керимов незаконно ввез во Францию от 500 миллионов до 750 миллионов евро, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. За отмывание денег, скрытых при уходе от налогов, физическому лицу во Франции может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф 375 000 евро (в случае наличия отягчающих обстоятельств – до 10 лет тюрьмы и до 750 000 евро штрафа), говорится в материале " Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции ", опубликованном на "Кавказском узле".

Совет Федерации просит Францию вернуть Керимова на родину

Из Москвы во Францию, по словам Валентины Матвиенко, направлена просьба дать возможность сенатору Сулейману Керимову вернуться в Россию и взаимодействовать с французскими органами следствия тогда, когда это необходимо, под гарантии российской стороны.

"Мы получили решение президиума дагестанского парламента, который обратился к нам с тем, чтобы мы оказали содействие, чтобы господин Керимов мог исполнять свои обязанности представителя законодательного органа власти от Дагестана, защищать права граждан Дагестана, выполнять свои полномочия", - рассказала сегодня Валентина Матвиенко.

Она отметила, что именно обращение из дагестанского парламента дало право обратиться во Францию с тем, чтобы местные правоохранители разрешили Керимову вернуться в Россию.

"Чтобы он мог продолжать исполнять свои обязанности сенатора при гарантиях, что господин Керимов будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия, являться туда, когда это будет необходимо под гарантии российской стороны", - отметила Валентина Матвиенко.

Дату отправки обращения она не назвала, но добавила, что теперь "мы ждем реакции, ждем ответ", передает "Интерфакс".

Совет Федерации считает, что правоохранительные органы Франции, задержавшие Керимова, повели себя некорректно, сообщила Валентина Матвиенко. "Мы по-прежнему считаем, что французские правоохранительные органы повели себя очень некорректно", - заявила спикер Совета Федерации, напомнив, что Керимов является "не только известным бизнесменом, он имеет высокий статус как сенатор". "Такого рода действия [со стороны французских правоохранительных органов] неприемлемы", - подчеркнула Матвиенко.

Также она исключала возможность лишения Керимова поста сенатора из-за долгого его неисполнения полномочий сенатора. "В законодательстве не предписано, что мы должны в этом плане теперь делать, это экстраординарный случай", - признала Валентина Матвиенко, добавив, что по данной ситуации ведутся консультации с юридическими службами, передает ТАСС.

За Керимова вступились Чайка и Греф

Еще 12 декабря генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в России подготовлен запрос на материалы дела Керимова.

"Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством", - заявил тогда Юрий Чайка в ходе посещения штаб-квартиры Интерпола в Лионе.

По словам генпрокурора, "формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении", передавало 12 декабря РИА Новости.

24 декабря агентство процитировало слова о Керимове из интервью главы Сбербанка Германа Грефа газете Financial Times. Греф заявил, что уважает сенатора за его благотворительные проекты и успехи в бизнесе и считает, что он заслуживает особого отношения со стороны французских властей.

"Я его очень уважаю как человека, который не только является успешным бизнесменом, но тратит очень большую часть своего состояния на различные социальные благотворительные проекты", - сказал Герман Греф, добавив, что Керимов является и одним из наиболее крупных клиентов Сбербанка.

Греф также заявил, что Керимов заслуживает особого отношения со стороны французских властей, так как имеет проблемы со здоровьем.

В МИД России сразу после задержания Керимова заявили о его иммунитете, присущем должностным лицам, так как сенатор обладает дипломатическим паспортом. Однако, как выяснилось, во Франции Керимов находился не в командировке и без дипломатического паспорта. Сам сенатор не признает вину , сообщил информированный источник.

Керимов может покинуть Францию, если получит дипломатический паспорт. Однако если сенатор покинет Евросоюз, то в случае возвращения туда он будет арестован, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" московские юристы.

Сулейман Керимов занимается благотворительностью, жертвует крупные суммы на социальные мероприятия, в том числе в Дагестане, сообщается в биографической справке о Сулеймане Керимове, опубликованной на "Кавказском узле".