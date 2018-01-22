Дагестанский инспектор обвинен в поборах на границе с Азербайджаном

22 января 2018, 19:07

Сотруднику республиканского управления Россельхознадзора предъявлено обвинение в незаконном получении денег от азербайджанского водителя на таможенном пункте «Яраг-Казмаляр».

Как писал "Кавказский узел", 31 октября 2017 года водители-дальнобойщики провели акцию протеста у таможенного пункта на границе Дагестана и Азербайджана. Они пожаловались на поборы, оскорбительное обращение и очереди. После этого один из сотрудников таможенного пункта был уволен, а врио главы Дагестана Владимир Васильев потребовал разобраться с ситуацией. 8 ноября дальнобойщики сообщили, что очереди на границе исчезли, а поборы прекратились.

Обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) предъявлено 36-летнему инспектору надзорного ведомства после получения денег за незаконное таможенное оформление груза из Азербайджана, сообщило сегодня следствие.

Согласно версии следователей, обвиняемый 5 октября 2017 года находился при исполнении на пограничном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» и намеренно ввел в заблуждение следовавшего через границу в Россию гражданина Азербайджана. Инспектор, не имея полномочий, "произвел незаконное таможенное оформление, таможенный контроль и заполнение таможенных документов, рассчитал таможенные платежи" для ввоза товара и потребовал от мужчины их уплату, считает обвинение.

Обвиняемый получил от гражданина Азербайджана 3 тысячи рублей и пропустил его в Россию, потратив деньги по своему усмотрению, говорится в сообщении на сайте Южного следственного управления на транспорте СКР.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, отметило ведомство. Часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) предусматривает до шести лет лишения свободы с возможным денежным штрафом.