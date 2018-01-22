Группа поддержки сторонников Навального у Пролетарского райсуда Ростова-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

22 января 2018, 18:39

Арестованы координатор и активист ростовского штаба Навального

Суд в Ростове-на-Дону сегодня назначил координатору местного штаба Навального Анастасии Дейнеке 8 суток ареста, а активисту Вадиму Кобзеву - 10 суток. Еще два активиста оштрафованы.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года полицейские и сотрудники центра "Э" пришли в ростовский штаб Навального и составили административные протоколы на пятерых сторонников оппозиционера, им было вменено проведение несогласованного собрания в поддержку выдвижения Навального в президенты. 17 января двое активистов были оштрафованы, а 18 и 19 января протоколы за участие в этой акции получили еще четверо активистов.

Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло 24 декабря на Театральной площади Ростова-на-Дону. Активисты собрали 800 подписей, мероприятие завершилось без задержаний.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону сегодня признал Анастасию Дейнеку и Вадима Кобзева виновными в нарушении правил проведения митинга и назначил им 8 и 10 суток ареста соответственно, сообщил со ссылкой на представителей штаба "Коммерсант-Юг".

По информации штаба, суд сегодня также назначил штрафы сотруднику ростовского штаба Навального Леониду Санкину и журналисту Тимофею Мартыненко. Санкин оштрафован на 75 тысяч рублей, Мартыненко - на 250 тысяч рублей.

Активисты настаивали, что собрание избирателей для выдвижения Навального 24 декабря проходило законно, поскольку на нем присутствовали сотрудники региональной избирательной комиссии, а согласования с городскими властями такое мероприятие не требует. При этом судья "утверждал, что 24 декабря Навальному уже было отказано в выдвижении", говорится в сообщении паблика "Команда Навального | Ростов-на-Дону".

Волонтеры штабов Навального регулярно обвиняют силовиков и различные группы граждан в провокациях, но рассчитывают продолжать свою работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" "Кавказский узел" изучил позицию политика по ряду вопросов, непосредственно затрагивающих Кавказ.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Задержаны руководитель и волонтер ростовского штаба Собчак", "Два сторонника Навального оштрафованы в Ростове-на-Дону", "Полицейские в Ростове-на-Дону изъяли агитматериалы "Открытой России"".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 января 2018, 20:05

  • Активисты потребовали реставрировать “Дачу Тагиева” под Баку

    Вилла известного азербайджанского нефтепромышленника и мецената Гаджи Тагиева нуждается в немедленной реставрации, однако начать ее мешает несогласованность между чиновниками, заявили активисты. После реставрации в здании нужно открыть культурный центр для детей и молодежи, считают в Союзе музыкальных деятелей Азербайджана.

22 января 2018, 19:07

22 января 2018, 18:39

22 января 2018, 18:36

22 января 2018, 18:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей