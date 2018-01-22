Арестованы координатор и активист ростовского штаба Навального

22 января 2018, 18:39

Суд в Ростове-на-Дону сегодня назначил координатору местного штаба Навального Анастасии Дейнеке 8 суток ареста, а активисту Вадиму Кобзеву - 10 суток. Еще два активиста оштрафованы.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года полицейские и сотрудники центра "Э" пришли в ростовский штаб Навального и составили административные протоколы на пятерых сторонников оппозиционера, им было вменено проведение несогласованного собрания в поддержку выдвижения Навального в президенты. 17 января двое активистов были оштрафованы, а 18 и 19 января протоколы за участие в этой акции получили еще четверо активистов.

Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло 24 декабря на Театральной площади Ростова-на-Дону. Активисты собрали 800 подписей, мероприятие завершилось без задержаний.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону сегодня признал Анастасию Дейнеку и Вадима Кобзева виновными в нарушении правил проведения митинга и назначил им 8 и 10 суток ареста соответственно, сообщил со ссылкой на представителей штаба "Коммерсант-Юг".

По информации штаба, суд сегодня также назначил штрафы сотруднику ростовского штаба Навального Леониду Санкину и журналисту Тимофею Мартыненко. Санкин оштрафован на 75 тысяч рублей, Мартыненко - на 250 тысяч рублей.

Активисты настаивали, что собрание избирателей для выдвижения Навального 24 декабря проходило законно, поскольку на нем присутствовали сотрудники региональной избирательной комиссии, а согласования с городскими властями такое мероприятие не требует. При этом судья "утверждал, что 24 декабря Навальному уже было отказано в выдвижении", говорится в сообщении паблика "Команда Навального | Ростов-на-Дону".

Волонтеры штабов Навального регулярно обвиняют силовиков и различные группы граждан в провокациях, но рассчитывают продолжать свою работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В статье "Навальный: кавказское измерение" "Кавказский узел" изучил позицию политика по ряду вопросов, непосредственно затрагивающих Кавказ.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".