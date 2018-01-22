Четыре человека погибли от отравления газом в Волгоградской области

22 января 2018, 15:15

Трое взрослых и девочка-подросток сегодня отравились угарным газом в селе Верхняя Добринка Жирновского района, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, частный дом в селе Верхняя Добринка, в котором произошел инцидент, принадлежал двум собственникам. "Именно соседи забили тревогу, когда почувствовали ядовитый запах и не смогли достучаться до проживавших за стенкой членов семьи. Тела обнаружила местный фельдшер, прибывшая по вызову соседей", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

По предварительным данным, 57-летняя женщина, ее 56-летний муж, 30-летний сын и 14-летняя дочь отравились угарным газом. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 18 января два человека погибли и трое были доставлены в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области. По данным следствия, газ стал поступать в дом из-за нарушения работы вытяжки водонагревательного котла.