22 января 2018, 15:15

Четыре человека погибли от отравления газом в Волгоградской области

Трое взрослых и девочка-подросток сегодня отравились угарным газом в селе Верхняя Добринка Жирновского района, сообщил Следственный комитет.

По данным следствия, частный дом в селе Верхняя Добринка, в котором произошел инцидент, принадлежал двум собственникам. "Именно соседи забили тревогу, когда почувствовали ядовитый запах и не смогли достучаться до проживавших за стенкой членов семьи. Тела обнаружила местный фельдшер, прибывшая по вызову соседей", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

По предварительным данным, 57-летняя женщина, ее 56-летний муж, 30-летний сын и 14-летняя дочь отравились угарным газом. Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 18 января два человека погибли и трое были доставлены в больницу после отравления угарным газом в Астраханской области. По данным следствия, газ стал поступать в дом из-за нарушения работы вытяжки водонагревательного котла.

Примечание:

"Шесть человек обратились за медпомощью после отравления газом в Минводах", "Пять человек отравились газом в Дагестане", "Семь человек отравились газом в Анапе".

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