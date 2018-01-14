14 января 2018, 23:35

Семь человек отравились газом в Анапе

Трое взрослых и четверо детей пострадали от отравления газом в Анапе. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел сегодня днем в доме села Цибанобалка на улице Садовая.

Один взрослый и четверо детей с отравлением газом доставлены в больницу. "У взрослого - состояние средней тяжести, дети доставлены в детскую городскую больницу в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы жизни нет", - цитирует источник в оперативных службах Краснодарского края "Интерфакс".

В следственном управлении СКР сообщили, что по факту отравления людей назначена доследственная проверка.

Ранее "Кавказский узел" сообщал об отравлении газом пятерых жителей Краснодара. Двое взрослых и трое детей были госпитализированы.

Примечание:

"Состояние пострадавших при взрыве газа жителей Чечни стабилизировалось", "Пять человек отравились газом в Дагестане", "Три человека пострадали при взрыве газа в Сочи".

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