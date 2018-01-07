07 января 2018, 19:30
Пять человек отравились газом в Дагестане
Двое детей и трое взрослых доставлены в больницу после отравления угарным газом в Дахадаевском районе Дагестана.
Инцидент произошел сегодня в селе Уркарах.
"Всего пострадали пять человек, среди них двое детей. Все отправившиеся доставлены в Уркарахскую районную больницу. Они находятся в удовлетворительном состоянии и их жизни ничего не угрожает", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.
По данным МЧС Дагестана, были нарушены правила эксплуатации газовых приборов.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что 27 декабря 2017 года пятеро детей из села Нижние Чугли Левашинского района Дагестана были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. На следующий день они пошли на поправку, проинформировали в Минздраве.
"Жертвы отравления в Махачкале выписаны из больницы", "11 студентов госпитализированы в Махачкале", "Шестеро детей госпитализированы с отравлением в Буйнакске".
источник: корреспондент "Кавказского узла"
07 января 2018, 22:02
-
1
Строительство мечети для военнослужащих завершено в Чечне
Мечеть для исповедующих ислам военнослужащих, построенная на территории мотострелковой дивизии Южного военного округа в Чечне, рассчитана на более 50 человек.
07 января 2018, 21:12
-
Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи"
Махачкалинский клуб "Анжи" расторг контракт с полузащитником московского "Спартака" и молодежной сборной России по футболу Аязом Гулиевым.
07 января 2018, 20:14
-
Участники автопробега в Ереване пригрозили новыми акциями
Протестующие разблокировали проспект Баграмяна, однако заявили, что продолжат акции против инициативы Минтранса Армении запретить праворульные автомобили.
07 января 2018, 19:30
-
Пять человек отравились газом в Дагестане
Двое детей и трое взрослых доставлены в больницу после отравления угарным газом в Дахадаевском районе Дагестана.
07 января 2018, 18:59
-
Православные в Азербайджане отметили Рождество Христово
Рождественские богослужения прошли в ночь на 7 января в православных храмах Баку, Гянджи, Сумгаита и Хачмаза.
-
07 января 2018, 20:14
Участники автопробега в Ереване пригрозили новыми акциями
-
07 января 2018, 15:04
Автопробег против запрета праворульных машин проходит в Ереване
-
07 января 2018, 11:49
Жители поселка в Белой Калитве остались без воды после аварии
-
06 января 2018, 23:14
Жители Батуми пожаловались на подорожание проезда в маршрутках
-
06 января 2018, 19:15
Прихожане Армянской апостольской церкви отметили Рождество и Крещение
-
06 января 2018, 15:10
Состояние раненного силовиками в Панкиси улучшилось
-
07 января 2018, 21:12
Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи"
-
07 января 2018, 19:30
Пять человек отравились газом в Дагестане
-
07 января 2018, 18:21
Пострадавший на Эльбрусе турист передан врачам
-
07 января 2018, 17:34
Авиабомба обезврежена в Волгограде
-
07 января 2018, 16:41
Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье
-
07 января 2018, 15:451
Спасатели нашли упавшего со скалы на Эльбрусе туриста
-
07 января 2018, 14:301
Турист из Астрахани сорвался со скалы на Эльбрусе
-
07 января 2018, 13:57
Продлен прогноз о лавиноопасности в четырех регионах СКФО
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
07 ноября 2017, 12:33Эльшад Бабаев выбран первым среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
07 января 2018, 21:12
Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи"
-
07 января 2018, 13:57
Продлен прогноз о лавиноопасности в четырех регионах СКФО
-
29 ноября 2017, 13:235
Черкесов Аслан Магомедович
-
09 ноября 2017, 17:51
Васильев Владимир Абдуалиевич
-
25 октября 2017, 11:1225
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович
-
07 января 2018, 00:12Гражданина Грузии разлучили с женой азербайджанкой и ребенком
-
05 января 2018, 00:01Проблемы лишившихся жилья во время наводнения в Дербенте 2012 года до сих пор не решены
-
02 января 2018, 17:12В Каспийске дым от новой бойлерной идет в окна жилого дома, нечем дышать
-
30 декабря 2017, 08:44Король Иордании отправил в отставку 3 членов своей семьи
-
24 декабря 2017, 11:40Невыплата льгот ветеранам труда, задержка зарплат в Дагестане
-
28 декабря 2017, 10:2680
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
26 декабря 2017, 19:3531
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
-
31 декабря 2017, 23:55
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в третьем квартале 2017 года стали 37 человек
-
31 декабря 2017, 23:41
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в III квартале 2017 года по данным "Кавказского узла"
-
05 января 2018, 11:54
BERG...man TbilisiСеверный Кавказ глазами КУ в 2017г! Что бы выделили вы? Сирия, Абдулатипов - Васильев, геи, Амиров, "Платон"..... 5
-
04 января 2018, 15:36
BERG...man TbilisiМусульманский кандидат в РФ появится в будущем? А пока, первый блин, Айна Гамзатова! И где Борис - ты был прав! 40
-
27 декабря 2017, 15:40
Ветер с АпшеронаВыдвижение Гамзатовой: не понял... 6
-
26 декабря 2017, 14:57
Ветер с АпшеронаКалмыкия права, переняв опыт ингушей. Это нормально для федеративного государства 59
-
11 декабря 2017, 15:43
BERG...man TbilisiМатч Ахмат-Зенит закрывает первую часть ЧР по футболу! О прогнозах, и о жеребьевке 39