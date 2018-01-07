07 января 2018, 19:30

Пять человек отравились газом в Дагестане

Двое детей и трое взрослых доставлены в больницу после отравления угарным газом в Дахадаевском районе Дагестана.

Инцидент произошел сегодня в селе Уркарах.

"Всего пострадали пять человек, среди них двое детей. Все отправившиеся доставлены в Уркарахскую районную больницу. Они находятся в удовлетворительном состоянии и их жизни ничего не угрожает", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

По данным МЧС Дагестана, были нарушены правила эксплуатации газовых приборов.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 27 декабря 2017 года пятеро детей из села Нижние Чугли Левашинского района Дагестана были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. На следующий день они пошли на поправку, проинформировали в Минздраве.

источник: корреспондент "Кавказского узла"