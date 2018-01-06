06 января 2018, 22:20
Пять человек отравились угарным газом в Краснодаре
Двое взрослых и трое детей госпитализированы в Краснодаре с признаками отравления угарным газом.
Женщина и ее четверо детей, трое из которых несовершеннолетние, были доставлены в больницу на скорой помощи, сообщили сегодня в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, пострадавшие отравились угарным газом. Помещения дома, где они проживали, отапливались газовым котлом. "По одной из версий, угарный газ начал накапливаться в квартире из-за неисправной вентиляционной системы", - цитирует источник в МВД "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" сообщал о гибели трех человек от отравления газом в Динском районе Краснодарского края.
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