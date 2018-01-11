11 января 2018, 08:56

Состояние пострадавших при взрыве газа жителей Чечни стабилизировалось

Врачи сообщили об отсутствии угрозы для жизни пяти пострадавших в результате взрыва газа в селении Герменчук. Все они остаются в больнице Грозного.

Как писал "Кавказский узел", газ взорвался 9 января в частной теплице в селе Герменчук Шалинского района, были госпитализированы пять человек. 10 января в Минздраве заявили, что трое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Состояние пострадавших при взрыве газа пяти человек, доставленных 9 января из Шалинского района, стабилизировалось. Один мужчина, получивший 40-процентные ожоги тела, пока еще находится в тяжелом состоянии, но непосредственной угрозы жизни на данное время нет", - рассказала сотрудница медучреждения.

По ее словам, в больнице постоянно находятся родственники пострадавших и их близкие знакомые.

источник: корреспондент "Кавказского узла"