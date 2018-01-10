10 января 2018, 07:52

Следком заинтересовался гибелью ребенка в Дагестане

Сотрудники Следственного комитета начали выяснять причины пожара в дагестанском селе Сулевкент, в котором погиб трехлетний ребенок и еще два мальчика получили сильные ожоги.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в селе Сулевкент Хасавюртовского района при пожаре в одноэтажном частном доме погиб трехлетний ребенок. Еще два мальчика пяти и 10 лет доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы в Махачкале. У одного из них, по данным Минздрава, 100% ожогов тела, у другого 50%.

По факту гибели ребенка при пожаре в селе Сулевкент проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"Причина пожара в настоящее время устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, размещенном 9 января на сайте ведомства.

Пожар произошел в сельском придорожном кафе, уточнил в тот же день "Черновик".

На сайте дагестанского Минздрава по состоянию на 07.52 мск информация о состоянии пострадавших детей не опубликована.