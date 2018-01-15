Шесть человек обратились за медпомощью после отравления газом в Минводах

15 января 2018, 00:34

Четверо детей госпитализированы после отравления газом в Минеральных Водах, двое взрослых обследованы врачами на месте.

Отравление произошло 14 января в результате поломки газового оборудования в частном доме.

"Пострадали шесть человек, двое из них дети. Все пострадавшие, которые отравились газом, находились в частном доме в Минводах", - цитирует источник в экстренных службах региона "Интерфакс".

По его словам, дети госпитализированы, взрослых на месте инцидента обследовали врачи. По предварительным данным, состояние всех пострадавших удовлетворительное.

"Кавказский узел" также сообщал, что 14 января трое взрослых и четверо детей пострадали от отравления газом в Анапе. Пятеро пострадавших доставлены в больницу.