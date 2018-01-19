19 января 2018, 14:45

Пять человек отравились газом в Астраханской области

Два человека погибли и трое доставлены в больницу после отравления угарным газом в Лиманском районе.

Инцидент произошел 18 января в одном из домов в селе Лиманского района, сообщили сегодня следователи. "29-летняя женщина, проснувшись, почувствовала сильное недомогание, и, увидев, что ее мать не подает признаков жизни, будучи не в состоянии самостоятельно двигаться, попросила по телефону помощи у родственников. Входную дверь вскрыли и помогли выжившим выбраться наружу", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Астраханской области.

В результате отравления погибли 52-летний мужчина и 47-летняя женщина. "Их младшая 15-летняя дочь находится в реанимации в среднетяжелом состоянии, жизням старшей дочери и 5-летнего внука ничто не угрожает, однако они находятся в больнице", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

По данным СКР, угарный газ стал поступать в помещение из-за нарушения работы вытяжки отопительного газового водонагревательного котла.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте 2017 года трое постояльцев отравились угарным газом в астраханской гостинице, все они скончались. Собственница гостевого дома была обвинена в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В декабре дело было передано в суд.

Примечание:

"Шесть человек обратились за медпомощью после отравления газом в Минводах", "Семь человек отравились газом в Анапе", "Пять человек отравились газом в Дагестане".

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