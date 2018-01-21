21 января 2018, 19:57

Военнослужащий погиб в Азербайджане

Военная прокуратура Азербайджана расследует гибель солдата Рагима Алиева в одном из учебных центров.

"Погибший в результате несчастного случая, произошедшего в ходе проведения занятий в одном из учебных центров, военнослужащий Алиев Рагим Ахмед оглы был похоронен в соответствии с воинским ритуалом", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана.

Военная прокуратура начала расследование обстоятельств гибели солдата, сообщается сегодня на сайте ведомства.

При этом подробности инцидента не раскрываются. "Кавказский узел" ранее сообщал, что Азербайджан обвинил Армению в гибели солдата. Военнослужащий Ибрагим Мёхсюм оглы Менефов погиб в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, заявило 19 января Минобороны Азербайджана.

Примечание:

"Солдат погиб в Нагорном Карабахе", "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году", "Азербайджанский военный найден мертвым близ армянских позиций".

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