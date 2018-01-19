Пародия на Кадырова перезагрузила жанр политической сатиры

19 января 2018, 22:02

Шуточный ролик видеоблогера Данилы Поперечного про главу Чечни появился после многолетней непопулярности политических анекдотов и сатирических фильмов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Сам Поперечный сообщил, что не намерен судиться с чеченским министром из-за его реакции на пародию.

Как писал "Кавказский узел", юристы не увидели в шуточном видео о Рамзане Кадырове нарушений закона со стороны автора, но нашли основания для иска блогера Данилы Поперечного к чеченскому министру Джамбулату Умарову, который резко отреагировал на пародию.

Ролик с названием "Главный помощник" Данила Поперечный разместил на YouTube 14 января. В нем блогер в роли Рамзана Кадырова предлагает Деду Морозу назначить его помощником по добрым делам, охранять за деньги резиденцию и открыть там бургерную. Джамбулат Умаров назвал видео "жутко непрофессионально сварганенным перформансом" и допустил возможность нелестного сравнения блогера с животным.

Данила Поперечный не намерен подавать судебный иск к Джамбулату Умарову об оскорблении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам блогер.

При этом он не объяснил причину такого решения.

Отсутствие анекдотов про Кадырова – следствие неоднозначного отношения к нему

Анекдотов про Рамзана Кадырова нет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" антрополог РАНХИГС и РГГУ Александра Архипова. "Анекдотов про Кадырова нет, я их не слышала. Да, возникают сатирические тексты, когда надо извиняться перед Кадыровым. Но устойчивых анекдотов, устойчивых текстов о нем нет", - сказала она.

Глава Чечни пытается выступать как политик федерального уровня, констатировали в ноябре 2017 года опрошенные "Кавказским узлом" политологи. При этом и практика публичных извинений к концу прошлого года вышла за пределы Чечни. Так, с 10 по 14 декабря представители телеканала ТНТ четырежды публично извинились перед жителями Ингушетии за сценку, где одна из актрис сыграла работницу эскорт-агентства. Скандал с ТНТ выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли, считают российские журналисты и правозащитники.

Анекдоты лишь кажутся "простой и веселой вещью", но чтобы они появились, должны действовать многие социальные факторы. В частности, необходимо, чтобы персонаж шутки был хорошо известен, а его фразы актуальны для всего общества, пояснила Александра Архипова. При этом, по ее словам, информация в анекдоте должна восприниматься обществом одинаково.

"И вот тут нестыковка: в обществе нет консенсуса относительно Кадырова, поэтому в отношении него есть много действий протестного характера. Например, после резонансного появления в Instagram Кадырова мишени и поста про оппозицию на марше Немцова было много людей с изображением мишени. Таким образом, сатирические "антикадыровские" тексты есть, но они живут в области правозащитников, либералов", - рассказала Архипова.

По ее словам, как только становится известно об очередном извинении перед Рамзаном Кадыровым, люди начинают "извиняться символически-заразно". "Например, берут лист бумаги и пишут: извините, Рамзан Ахматович, что у меня молоко на плите убежало. Затем фото выкладывается в Интернет. Как только возникает давление с извинениями, время от времени возникают формы сопротивления, но анекдотами это назвать нельзя - это сопротивление акту насилия в сатирической форме", - пояснила Александра Архипова.

Политики перестали быть героями анекдотов

Поэтический фольклор, высмеивающий власть, во времена СССР стал популярен после смерти Сталина в 1953 году, рассказала Александра Архипова.

Она уточнила, что анекдоты - это форма протеста, и чем сильнее власть давит на народ, тем злее общественная ирония. Однако согласно теории американского исследователя Элиота Оринга, люди в ситуации политического террора сочиняют и распространяют анекдоты не потому, что сопротивляются власти, а потому, что имитируют сопротивление, сказала Александра Архипова.

"Речь идет о субституции (замещении. – Прим. "Кавказского узла") сопротивления: я вижу, что все кругом ужасно, но я не предпринимаю активной деятельности, а ложусь на диван и рассказываю соседу о Брежневе. Я как бы участвую в сопротивлении, но с минимальным риском. Теория Оринга хорошо объясняет современную историю с "диванными войсками" - людьми, которые взахлеб рассказывают анекдоты после очередного коррупционного скандала, но на улицы не выходят", - рассказала Архипова.

Реакция советской власти на сатирический фольклор была разной, отметила Александра Архипова. Если в 1920-е годы политическая сатира считалась "языком народных масс", то в начале 1930-х годов начались репрессии за политические шутки. Сегодня, по ее словам, практика правоприменения такая же, как в 1970-е годы. "За устный рассказ не преследуют, только за попытку что-то вывесить", - пояснила она.

Александра Архипова подчеркнула, что политический юмор был популярен и в других странах - например, в фашистской Испании рассказывали анекдоты про Франко, а на Кубе - про Фиделя Кастро.

"Вообще, в анекдотическую историю можно поставить любую персону. Например: летят на самолете три лидера, среди которых Кастро. Первый говорит: я скину тысячу песо и осчастливлю тысячу бедняков, второй говорит - я скину миллион, и миллион бедняков будут счастливы. Оборачивает пилот: а я скину Кастро и сделаю счастливой всю Кубу. Заметьте, вместо Кастро можно поставить любую политическую фигуру", - прокомментировала Архипова.

Современные анекдоты, по ее словам, деперсонализированы: шутки придумываются не про человека, а про ситуацию. "Например, актуально шутить над многомиллионными тратами чиновников", - пояснила Александра Архипова.

Кинорежиссеры утратили интерес к сатире после распада СССР

Первой сатирической кинокомедией в СССР стал фильм "Моя бабушка" режиссера Котэ Микаберидзе, снятый в 1929 году. В фильме высмеивалась "вся советская система", лента не была выпущена в прокат и увидела в свет лишь 1970-х годах, рассказал "Кавказскому узу" кинокритик, историк кино, журналист Александр Шпагин.

Советскую киносатиру эксперт охарактеризовал как "весьма беззубую". Критике в ней подвергались преимущественно бюрократы, напомнил он.

В 1960-е годы, по его словам, выходили и "нарочито антисоветские" фильмы, такие как "Вниманию граждан и организаций" и "Черт с портфелем". "Но они признавались "крупнейшими идеологическими ошибками", - пояснил эксперт.

После распада СССР киносатира, по мнению Александра Шпагина, утратила актуальность. "Если сейчас принести продюсерам сатирическую комедию, то услышишь: "Не напрягайся, не парься. Давай гламур!" Подвигом можно считать выпуск картины "День выборов-2", - резюмировал Александр Шпагин.