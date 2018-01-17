Юристы увидели повод для иска к министру за отзывы об авторе пародии на Кадырова

17 января 2018, 15:26

В шуточном видео о Рамзане Кадырове юристы не увидели нарушений закона со стороны автора, но нашли основания для иска блогера Данилы Поперечного к чеченскому министру Умарову, который резко отреагировал на пародию в адрес патрона.

Как сообщал "Кавказский узел", ролик с названием "Главный помощник" был размещен видеоблогером Данилой Поперечным на YouTube 14 января. В нем блогер в роли Рамзана Кадырова предлагает Деду Морозу назначить его своим "помощником по добрым делам", охранять за деньги резиденцию и открыть там бургерную. Пользователи соцсетей напомнили видеоблогеру о практике публичных извинений перед главой Чечни. За сутки видеоролик набрал почти миллион просмотров.

К 15.25 мск 17 января видеоролик набрал 1 566 225 просмотров и более 137 тысяч положительных оценок при 5 тысячах отрицательных.

Джамбулат Умаров на своей странице в социальной сети Instagram выразил недоумение по поводу ролика Поперечного, назвав его странным и "жутко непрофессионально сварганенном "перформансом", добавив, что, "несмотря на титанические старания", блогер "так и останется незамеченным для Рамзана Кадырова". Кроме того, в своем комментарии чиновник допустил возможность нелестного для блогера сравнения его с животным. Эти же слова, как сообщила радиостанция "Говорит Москва", Умаров сказал в беседе с ее журналистами.

Юристы исключили примирение в случае судебной тяжбы блогера с чиновником

Слова министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова, сказанные в адрес Данилы Поперечного в связи с его видеороликом, по мнению адвоката коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке" адвокатской палаты Москвы Евгения Черноусова, являются оскорбительными и могут быть квалифицированы как нарушение статьи 5.61 КоАП РФ "Оскорбление".

"Бесспорно, что чиновник не может оперировать такими выражениями. Прежде всего, Умаров нарушил Кодекс этики госслужащего, что, впрочем, не наказывается, кроме как профилактической беседой с начальством", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Черноусов.

Блогер, то есть лицо публичное, которое обозвали в СМИ, может обратиться в мировой суд

Однако, по его словам, в словах министра есть признаки нарушения административного кодекса. "Теперь блогер, то есть лицо публичное, которое обозвали в СМИ, может обратиться в мировой суд; далее будет проведена лингвистическая процедура, которая постановит, подпадают ли слова Умарова под общепризнанное оскорбление, и если да, то суд вынесет обвинительный приговор", - пояснил Черноусов.

По практике, подобные дела сильно затягиваются и длятся месяцами, продолжил адвокат. В подавляющем большинстве случаев оскорбившее человека лицо приносит извинения и дело прекращается по согласию сторон, сообщил Черноусов. Однако, считает он, учитывая должность Умарова, данный случай вряд ли закончится примирением.

"Если Умарова признают виновным в оскорблении, то, согласно КоАП РФ, он может быть оштрафован на сумму до пятидесяти тысяч рублей", - сказал Черноусов.

Также в рамках гражданского иска пострадавший может обратиться к суду с просьбой компенсировать моральный вред, причиненный при оскорблении, заметил адвокат. Размер морального вреда законом не контролируется, но по опыту в аналогичных делах он не превышает 50 тысяч рублей, сообщил Черноусов.

Что касается самого видеоролика, то адвокат нарушений закона в нем не увидел.

Сатира в споре с властью используется не одну сотню лет, но писавшие в этом жанре ранее не ставили задач в виде борьбы с диктатурой, заявили «Кавказскому узлу» критик Игорь Шайтанов и писатель Александр Кабаков после высказывания Данилы Поперечного о том, что его видео о Кадырове является сатирическим произведением.

Директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова согласна с Черноусовым: по российскому законодательству на Умарова, если будет признано, что он произнес оскорбления по радио, может быть наложен штраф до 50 тысяч рублей

"Такая сумма может взиматься, если будет доказано, что Умаров произносил оскорбления как должностное лицо. Однако это будет сделать очень сложно: он заявит, что выступал как обычный гражданин. Если суд не признает его должностным лицом, то это уже от 3 до 5 тысяч рублей", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Галина Арапова.

Полная неразбериха в том, что суды признают оскорблением

В целом, оскорблением можно признать "все подряд", сказала она. "Полная неразбериха в том, что суды признают оскорблением. Например, оскорблением признавали открытое письмо недовольных услугами ЖКХ жителей. Как-то была признана оскорблением фраза "вы украли у нас деньги", - привела пример Арапова.

Вообще же дел, которые рассматриваются по статье об оскорблении - 5.61 КоАП РФ, очень много, рассказала директор Центра защиты прав СМИ, добавив, что все эти дела проходят в отношении обычных граждан, не являющихся журналистами либо иными работниками СМИ.

Поперечный отшутился насчет извинений по поводу его ролика

16 января Поперечный написал, что от Умарова "с удовольствием бы принял" извинения. "Да мне, так-то, тоже не за что. А вот от одного министра за "осла-недоумка" я извинения с удовольствием бы принял)", - написал 16 января Данила Поперечный в комментариях к сообщению одного из пользователей соцсети в "Твиттере".

Ранее Поперечный назвал "Главного помощника" "сатирическим произведением" - направленным на то, "чтобы двигать свободу слова вперед в том поле, где все какого-то черта даже пискнуть боятся", написала "Медуза" 15 января, приведя слова блогера из его телеграм-канала.

Жители Чечни неоднократно отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес Кадырова, а метод осуждений критиков власти в регионе приобрел системный характер. При этом практика публичных извинений вышла за пределы Чечни. Скандал с Comedy Woman, когда актеры ТНТ четыре раза публично извинились перед жителями Ингушетии за возмутившую зрителей сценку, где одна из актрис сыграла работницу эскорт-агентства, выявил тренд на копирование молодежью "кадыровского" стиля травли, считают российские журналисты и правозащитники.