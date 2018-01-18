73 большегруза скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

18 января 2018, 13:48

Очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов, ожидают 79 человек, сообщило МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня с 7.30 мск в связи с ухудшением погоды в Грузии для большегрузов закрыт участок дороги Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации.

"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 73 единиц большегрузных автомобилей (79 человек)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Спасатели развернули для водителей пункт обогрева, проинформировали в ведомстве.