18 января 2018, 13:48
73 большегруза скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге
Очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге, закрытой для большегрузов, ожидают 79 человек, сообщило МЧС.
Как информировал "Кавказский узел", сегодня с 7.30 мск в связи с ухудшением погоды в Грузии для большегрузов закрыт участок дороги Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации.
"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 73 единиц большегрузных автомобилей (79 человек)", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
Спасатели развернули для водителей пункт обогрева, проинформировали в ведомстве.
"Кавказский узел" в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" собрал для автомобилистов ценные советы, в том числе, по поводу того, как не попасть в пробку на границе. Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в районе Степанцминды идет дождь при температуре -6 градусов, скорость ветра составляет 16 метров в секунду. Ночью дождь прекратится, температура снизится до -10 градусов, скорость ветра - до 13 м/с. 19 января вновь пойдет дождь, температура составит -4 градуса, скорость ветра - 16 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.