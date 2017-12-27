27 декабря 2017, 03:31

Политологи: Саргсян в Тбилиси пытался решить проблемы транзита в Россию

Визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию был обусловлен заинтересованностью Армении в железнодорожных грузоперевозках через Абхазию, но грузинские власти отвергли возможность обсуждения этого вопроса с другими странами, отметили политологи. Открытие абхазской железной дороги сопряжено с политическими трудностями и не сулит Грузии экономической выгоды, сделали вывод экономисты.

Как писал "Кавказский узел", МИД Грузии 19 декабря заключил контракт со швейцарской компании SGS, которая будет контролировать грузоперевозки между Россией, Грузией и Арменией через Абхазию и Южную Осетию. Альтернативные Военно-Грузинской дороге транспортные коридоры могут быть использованы только при форс-мажорных обстоятельствах, объяснил 21 декабря премьер-министр Грузии.

Глава МИД: железная дорога в Абхазии - дело Грузии

Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Грузию с двухдневным визитом 25 декабря. Он встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, главой парламента Ираклием Кобахидзе и Каталикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Грузия и Армения принадлежат к разным экономическим блокам, но экономическое сотрудничество двух стран укрепляется, отметил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на совместной пресс-конференции после встречи с армянским коллегой 25 декабря, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Мы (Грузия) подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом и у нас свободная торговля с Евросоюзом, а Армения - член Евразийского таможенного союза. Несмотря на это, наше экономическое сотрудничество не ослаблено, наоборот, товарооборот между нашими странами возрос и ежегодно растет показатель туристического потока", - сказал Маргвелашвили.



Серж Саргсян отметил, что предметом обсуждения на встрече были вопросы экономического характера и вопросы безопасности на Южном Кавказе. "Говорили также о туризме, о продвижении в сферах информационных технологий и транспорта, поскольку здесь есть большой потенциал. Я сказал президенту Грузии, что грузинская сторона должна использовать возможности Армении, задействуя свободные торговые зоны. Особо хочу отметить новую свободную торговую зону, созданную на границе Грузии - она, к примеру, позволит нам вывозить грузинский товар в Иран", - заявил Саргсян.

Важный для Армении вопрос об открытии абхазского участка железной дороги не будет обсуждаться на межгосударственном уровне, отметил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. "Вопрос абхазского участка железной дороги касается внутренних регуляций и оккупированных территорий, он не будет рассмотрен с другими странами", - заверил глава МИД Грузии 25 декабря в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Экономисты сочли объемы грузинско-армянского товарооборота скромными

Товарооборот между Арменией и Грузией слишком мал для того, чтобы Грузия была заинтересована открывать железную дорогу в Абхазии, считает эксперт в области транспорта, представитель НПО "Хаб Грузия" Паата Цагареишвили.

"Даже если такие переговоры и были, то мы об этом не узнаем. Конечно, Армении хотелось бы везти грузы по железной дороге, но Грузии, даже если отбросить важнейшую политическую составляющую, на данном этапе это невыгодно. Из России в Армению ежегодно идут 1-1,5 миллиона тонн грузов. Реанимация железной дороги имела бы смысл, если бы по абхазской железной дороге шло 7-8 миллионов тонн грузов - это если говорить только об экономическом аспекте проблемы", - сказал Цагареишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Экономическое сотрудничество Грузии и Армении неустойчиво, считает экономист Джозеф Арчвадзе. Он не разделяет оценки Георгия Маргвелашвили, полагая, что принадлежность двух стран к разным экономическим блокам сильно сказывается на прочности связей и объемах товарооборота.

"За 9 месяцев 2017 года грузинский экспорт в Армении составил 7,6 процента от общего объема, в денежном выражении это составляет примерно 115 млн долларов. Конечно, это очень мало. Были взлеты и падения в наших экономических отношениях, эти отношения неустойчивы - Армения является членом Евразийского экономического союза, а Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает широкую зону свободной торговли", - сказал Арчвадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос транзита через Абхазию остается болезненным для Грузии

Вопрос открытия абхазского участка железной дороги еще не скоро сможет стать предметом официальных обсуждений, считают грузинские эксперты по международным отношениям. "Не исключено, что Армения в кулуарах подняла этот вопрос, но это очень серьезная для грузинской стороны тема, даже несмотря на то, что Грузия подписала при посредничестве Швейцарии договор о торговле с Россией. Этот договор, вероятно, затрагивает вопрос абхазского участка железной дороги, но его подписания пока недостаточно для того, чтобы говорить об открытии этого участка", - сказал руководитель Института грузинской политики Корнели Какачия корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос открытия этой части железной дороги связан с болезненной проблемой восстановления доверия между сторонами грузино-абхазского конфликта; признаков разрешения этой проблемы пока не заметно, обратил внимание эксперт. Россия, ставшая стороной конфликта после пятидневной войны в августе 2008 года, "реально поддерживает сепаратистские власти" и в связи с этим не может поспособствовать функционированию этого проекта, полагает Какачия.



"Попыток армянской стороны для разрешения этой проблемы недостаточно. Это связано с проблемами безопасности, беженцев и другими препятствиями - чтобы этот вопрос стал предметом обсуждения должны быть какие-то положительные действия со стороны России или Абхазии, но этого не видно. Разговоры об этом могут быть, но на данном этапе не ожидается официального обсуждения", - считает Корнели Какачия.

Он отметил, что после визита в Грузию президент Армении собирается предпринять визит в Россию - вполне возможно, что с намерением провести там переговоры по вопросу транзита. Для Армении очень важен северный транспортный коридор, который связывает ее с Россией через Грузию, но в зимнее время этот коридор не функционирует из-за погодных условий, а морская транспортировка грузов слишком дорого обходится Армении. Поэтому в кулуарах давно обсуждаются возможности открытия альтернативных путей, например, в направлении Рокского тоннеля, пояснил Какачия.



Позиция Грузии по вопросу открытия участка абхазской железной дороги "находит понимание в Армении", поскольку армянская сторона осознает сложность проблемы, полагает эксперт Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили. Он, как и Корнели Какачия, указал на важность визита Сержа Саргсяна в Грузию, отметив стратегический характер отношений двух стран. По мнению Менагаришвили, эти отношения в последнее время активно укрепляются. "У нас турбулентный регион: все время появляются какие-то вопросы и решить их надо своевременно и инициативно", - заметил эксперт.

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"