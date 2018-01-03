03 января 2018, 07:48

Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла за сутки на 30 машин

До 124 автомобилей увеличилась в Северной Осетии очередь на Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды в Грузии, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 11.30 мск 1 января выезд из России через КПП "Верхний Ларс закрыт из-за непогоды в Грузии. По данным на 07.00 мск 2 января, в очереди стояли 94 машины, в том числе 60 большегрузов. На них приехали 102 человека, подсчитало МЧС.

На КПП "Верхний Ларс" выезда из России ожидают 189 человек, приехавшие на 124 машинах, из которых 65 грузовиков и 59 легковых автомобилей, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Спасатели "настоятельно рекомендуют" людям воздержаться от поездок в этом направлении, отмечается в сообщении, размещенном в 07.00 мск на сайте ведомства.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" обсуждают ситуацию в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс".

"Не можем проехать с Гудаури в Степанцминду второй день. Снег валил 2 дня и очень обильно. Позавчера вечером в МЧС сказали, что сошла лавина на перевале. Но пока так и не расчистили", - написал сегодня пользователь под ником Светлана Хисматуллина.

"Путевка пропадает, в Тбилиси попасть не можем((", - посетовал сегодня пользователь под ником Юлия Борисова.

Напомним, что, по данным МЧС, в Северной Осетии сегодня объявлено экстренное предупреждение. Сильное налипание мокрого снега на провода и деревья ожидается до конца суток, сообщили спасатели.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Степанцминды переменная облачность, температура воздуха 0 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 4 января ожидается понижение температуры до -9 градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду, осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.